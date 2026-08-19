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Santiago de Compostela

ALume, la nueva herramienta para alertar de incendios forestales desde el móvil

La aplicación de la Xunta permite alertar de un incendio con su localización exacta, enviar imágenes, notas de voz y observaciones para favorecer una detección más rápida

Redacción Santiago
19/08/2026 06:15
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Así se ve la aplicación Alume
Xunta de Galicia
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La Xunta de Galicia ha creado ALume, una aplicación móvil diseñada para facilitar que la ciudadanía pueda alertar de incendios forestales de forma rápida, sencilla y precisa. Esta app está disponible para dispositivos Android e iOS y permite comunicar la existencia de un fuego indicando su localización exacta, así como adjuntar fotografías, notas de voz y observaciones que ayuden a agilizar la intervención de los servicios de emergencia.

ALume, que cuenta con una interfaz intuitiva y de fácil manejo, ha sido concebida para que cualquier persona pueda enviar una alerta en pocos pasos. Además de comunicar la ubicación exacta del incendio, incorpora un acceso directo al teléfono 085, el servicio de aviso de incendios forestales de Galicia, lo que la convierte en una nueva vía de colaboración entre la ciudadanía y el operativo de extinción.

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Una nueva aplicación para alertar sobre incendios e incorporación de inteligencia artificial: así es el Pladiga 2026

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Desde su puesta en marcha, la aplicación acumula ya más de 7.000 descargas y ha registrado cerca de 200 notificaciones que han contribuido a agilizar la actuación frente a los incendios forestales.

Esta herramienta es una de las principales novedades tecnológicas incorporadas al Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia de este año, el Pladiga 2026. Su objetivo es reforzar la detección temprana de los fuegos y favorecer una respuesta más rápida y eficaz desde los primeros momentos de la emergencia.

Tecnología de prevención

ALume se complementa con otras mejoras tecnológicas previstas en el Pladiga 2026. Entre ellas destaca la incorporación de inteligencia artificial al sistema interno de gestión de incendios. Este sistema es capaz de generar alertas automáticas cuando detecta humo a través de la red de videovigilancia, incluso antes de que exista un aviso por parte de la ciudadanía o del propio personal del servicio

A ello se suma la ampliación de la red de videovigilancia, que crece un 30 % hasta alcanzar las 241 cámaras distribuidas en 111 puntos de Galicia, así como la incorporación de tres drones de última generación para la vigilancia de zonas de difícil acceso. Estas herramientas permiten mejorar la capacidad de vigilancia, reforzar la detección temprana y favorecer una actuación más ágil ante cualquier conato de incendio.

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