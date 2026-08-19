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Santiago de Compostela

Más de 230 menores participan este verano en los Campamentos de Arnela de Cáritas en Porto do Son

La iniciativa, vinculada al programa Cativos de Cáritas Santiago, reúne a niños y adolescentes de entre 8 y 17 años y acumula más de 10.000 participantes desde su creación

Agencias
19/08/2026 17:23
Los Campamentos de Arnela se desarrollan durante los meses de julio y agosto en el Albergue Juvenil Luis Calviño, en Porto do Son
Los Campamentos de Arnela se desarrollan durante los meses de julio y agosto en el Albergue Juvenil Luis Calviño, en Porto do Son
Cáritas Diocesana de Santiago
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Los Campamentos de Arnela, impulsados por Cáritas en Santiago a través del programa Cativos, han reunido durante los meses de julio y agosto a más de 230 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años en el Albergue Juvenil Luis Calviño, en Porto do Son.

Tal y como explican desde Cáritas, desde su nacimiento en 1969, Arnela ha acompañado a miles de menores, convirtiéndose "en mucho más que un campamento de verano". "Es un espacio de aprendizaje, convivencia y crecimiento personal donde se promueven valores como el respeto, la solidaridad, la diversidad, el cuidado del medio ambiente y la importancia de cuidarse mutuamente", añaden.

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Durante las diferentes tandas organizadas este verano, los participantes han disfrutado de actividades deportivas, talleres, juegos, excursiones y dinámicas grupales adaptadas a cada etapa de edad, en un entorno que favorece la autonomía, la participación y la construcción de relaciones positivas.

Los Campamentos de Arnela cuentan con más de 50 años de historia. A lo largo de este tiempo, más de 10.000 niños, niñas y adolescentes han pasado por sus instalaciones, convirtiendo esta propuesta en "una referencia dentro del ámbito del ocio educativo y la acción social en Galicia".

El proyecto acompaña a los participantes desde los 8 hasta los 17 años, adaptando las actividades y metodología a las necesidades de cada grupo.

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