Más de 230 menores participan este verano en los Campamentos de Arnela de Cáritas en Porto do Son

Los Campamentos de Arnela se desarrollan durante los meses de julio y agosto en el Albergue Juvenil Luis Calviño, en Porto do Son Cáritas Diocesana de Santiago

Los Campamentos de Arnela, impulsados por Cáritas en Santiago a través del programa Cativos, han reunido durante los meses de julio y agosto a más de 230 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años en el Albergue Juvenil Luis Calviño, en Porto do Son.

Tal y como explican desde Cáritas, desde su nacimiento en 1969, Arnela ha acompañado a miles de menores, convirtiéndose "en mucho más que un campamento de verano". "Es un espacio de aprendizaje, convivencia y crecimiento personal donde se promueven valores como el respeto, la solidaridad, la diversidad, el cuidado del medio ambiente y la importancia de cuidarse mutuamente", añaden.

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Durante las diferentes tandas organizadas este verano, los participantes han disfrutado de actividades deportivas, talleres, juegos, excursiones y dinámicas grupales adaptadas a cada etapa de edad, en un entorno que favorece la autonomía, la participación y la construcción de relaciones positivas.

Los Campamentos de Arnela cuentan con más de 50 años de historia. A lo largo de este tiempo, más de 10.000 niños, niñas y adolescentes han pasado por sus instalaciones, convirtiendo esta propuesta en "una referencia dentro del ámbito del ocio educativo y la acción social en Galicia".

El proyecto acompaña a los participantes desde los 8 hasta los 17 años, adaptando las actividades y metodología a las necesidades de cada grupo.