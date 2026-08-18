Un informe da USC alerta do impacto territorial que pode ter o despregamento eólico en Lanzarote
O estudo, dirixido pola profesora Rosa María Regueiro, advirte da posible afección sobre o solo agrario e reclama unha planificación que priorice zonas xa degradadas e a participación cidadá
Rosa María Regueiro, profesora do departamento de Economía Aplicada da USC, acaba de dirixir o informe titulado ‘Diagnóstico do impacto potencial do desenvolvemento eólico integral nas illas Canarias e, en particular, na illa de Lanzarote’, un estudo encargado en 2025 pola Fundación César Manrique co obxectivo de analizar as posibles repercusións ambientais, sociais e económicas do despregamento da enerxía eólica no Arquipélago.
O informe advirte de que unha expansión non suficientemente planificada dos parques eólicos terrestres podería comprometer a superficie agraria útil dispoñible na illa. Ademais de Rosa Regueiro, asinan o documento Torcuato Teixeira, avogado e especialista en Economía Pesqueira pola USC, e Damiano Volpi, técnico ambiental.
A profesora Regueiro sostén que non existen datos fiables sobre a creación de emprego no sector eólico: é un sector intensivo en canto ao capital, pero non en canto ao emprego que xera. En Lanzarote, o 90% da xeración eléctrica segue sendo fósil e aínda non se pode apostar por unha tecnoloxía de xeración intermitente sen resolver a xestión dos seus picos de produción e consumo.
O ciclo integral da auga consome máis do 13% da enerxía anual producida e Lanzarote é a única illa na que a hostalaría consome máis enerxía que os fogares. A profesora indica tamén que a función da eólica e a fotovoltaica segue sendo complementaria dentro do sistema enerxético e que ningunha tecnoloxía ten un impacto cero. Rosa Regueiro destaca a importancia da participación pública no modelo eólico e compara a eólica mariña, que non se asenta sobre o sector público, e a terrestre, que en Lanzarote de momento está na súa maioría en mans públicas.
Damiano Volpi céntrase na afectación do territorio, sinalando que os parques eólicos terrestres afectarían case o 5% “dunha superficie agraria útil dunha illa que xa perdeu 1.323 hectáreas cultivables nos últimos trinta anos”. Para as Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) exponse unha ocupación do 3,7% do territorio, cando o informe estima que bastaría co 0,23% para cumprir os obxectivos de descarbonización. A delimitación das ZAR apenas incorpora variables como a paisaxe ou a participación pública, recalca. O informe recomenda que antes de sacrificar solo agrícola e paisaxe haxa unha repotenciación dos parques eólicos existentes, se instale enerxía fotovoltaica sobre os teitos urbanos e industriais, se aproveiten as zonas xa degradadas e se impulsen as comunidades enerxéticas locais.
Torcuato Teixeira expresa, pola súa parte, a importancia de poñer o foco na eólica mariña por parte da FCM, xa que afecta o sector pesqueiro que está desprotexido. Afirma que os Plans de Ordenación do Espazo Marítimo proxectan dous posibles parques eólicos na Illa, que teñen un enorme impacto, tanto no medio como visual. “Os parques eólicos son un polígono industrial instalado no mar”, precisou o experto en Economía Pesqueira. As zonas elixidas solápanse coas áreas de maior densidade de esforzo pesqueiro e non se tivo en conta para a súa elaboración a este, que pode verse reducido polo seu impacto: “A flota artesanal é invisible nos mapas oficiais”. Trátase dun modelo extractivista e cunha participación deficiente, engade. O tamaño dos muíños que se proxectan en Lanzarote “é unha barbaridade”, duns 260 metros de altura —case da altura da Torre Eiffel— e a menos de dous quilómetros da costa. Teixeira deixa claro que a transición enerxética é irrenunciable, con todo, a súa lexitimidade dependerá de como e onde se faga, e de que ninguén pague un prezo desproporcionado para que outros cobren o beneficio.
Recomendacións
A recomendación máis urxente e necesaria do informe consiste en realizar un estudo científico das afectacións sobre a contorna, flora e fauna, “para coñecer o impacto global do negocio eólico”. Tamén se fai fincapé na democratización do acceso á enerxía, cun modelo sustentable e equitativo, e previr a súa privatización mediante a aplicación dunha participación activa que dea prioridade á seguridade e a soberanía alimentaria. No caso da eólica mariña, as persoas especialistas expoñen solicitar a suspensión cautelar dos proxectos. Lanzarote “é un territorio fráxil”, sostén Regueiro, quen defende que non se deben substituír uns impactos por outros, nin converter as comunidades costeiras en zonas de sacrificio do novo modelo enerxético. “A terra e o mar son sustento, memoria, cultura e atractivo turístico”, conclúe.