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Santiago de Compostela

El PP denuncia que los vecinos de Corexo llevan tres años reclamando una solución por las vacas sueltas

Nerea Barcia reclama al Gobierno local que se reúna con los afectados y actúe ante una situación que, según los vecinos, ya habría provocado accidentes

Redacción Santiago
18/08/2026 15:29
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La concejala popular Nerea Barcia
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El Partido Popular de Santiago denuncia que los vecinos de Corexo llevan desde 2023 reclamando una solución ante la presencia frecuente de vacas sueltas en la zona y que, según la formación, el Gobierno municipal todavía no se ha reunido con ellos para abordar el problema.

La concejala popular Nerea Barcia volvió a hacerse eco de las reclamaciones de los residentes, que aseguran que los animales circulan habitualmente sueltos por la carretera e incluso llegan a desplazarse hasta municipios limítrofes.

Según trasladan los vecinos al PP, esta situación ya habría provocado varios accidentes y supone un riesgo para conductores, peatones y para la propia población de la zona. Además, señalan que en ocasiones se ven obligados a guardar las vacas durante la noche para evitar que vuelvan a salir.

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Barcia considera “incomprensible” que, después de tres años de reclamaciones, el Gobierno municipal no haya mantenido una reunión con los afectados. “O mínimo que se lle pode pedir a un goberno é que escoite aos seus veciños, especialmente cando están advertindo reiteradamente dunha situación que pode afectar á súa seguridade”, afirmó.

La concejala asegura que se ha reunido en varias ocasiones con los vecinos de Corexo para conocer sus demandas y reclama ahora al Gobierno de BNG y CA que analice la situación y busque una solución en coordinación con las administraciones y servicios competentes.

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“Mentres os veciños levan desde 2023 reclamando unha solución, o goberno municipal leva tres anos sen ser capaz nin sequera de reunirse con eles. Non estamos ante unha situación puntual nin ante unha protesta recente: son tres anos pedindo que alguén os escoite e actúe”, incidió.

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