CIG-Saúde denuncia un nuevo colapso en las Urgencias del CHUS

Exterior del Clínico de Santiago (CHUS) Archivo

La CIG-Saúde de Compostela-As Rías denuncia un nuevo episodio de saturación en el servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), registrado durante la tarde del lunes. Según el sindicato, la falta de sillas de ruedas y camillas provocó bloqueos en la entrada y obligó a pacientes a esperar cerca de una hora para poder disponer de una camilla.

La organización sindical asegura que algunos pacientes permanecieron en los pasillos durante cerca de una hora antes de ser colocados en una camilla. Además, denuncia esperas de hasta 45 minutos para realizar el triaje y de más de media hora para disponer de una silla de ruedas.

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La situación, según CIG-Saúde, llegó a afectar también a las ambulancias que acudían al hospital con pacientes, al no haber suficientes sillas de ruedas disponibles para facilitar su acceso a Urgencias.

El sindicato señala que el servicio registra una media próxima a las 500 entradas diarias y atribuye la saturación a distintos factores, entre ellos la falta de estabilidad de las plantillas, la situación de la Atención Primaria, la falta de camas en el área sanitaria y los cierres de camas durante el verano.

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CIG-Saúde considera "incomprensible" que el complejo hospitalario no disponga de suficientes sillas de ruedas para atender a personas con movilidad reducida y reclama a la Xerencia del área sanitaria que adopte medidas urgentes para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.