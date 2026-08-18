Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

CIG-Saúde denuncia un nuevo colapso en las Urgencias del CHUS

La falta de sillas de ruedas y camillas provocó esperas de hasta 45 minutos para el triaje y bloqueos en la entrada de ambulancias, según el sindicato

Redacción Santiago
18/08/2026 15:11
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La CIG-Saúde de Compostela-As Rías denuncia un nuevo episodio de saturación en el servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), registrado durante la tarde del lunes. Según el sindicato, la falta de sillas de ruedas y camillas provocó bloqueos en la entrada y obligó a pacientes a esperar cerca de una hora para poder disponer de una camilla.

La organización sindical asegura que algunos pacientes permanecieron en los pasillos durante cerca de una hora antes de ser colocados en una camilla. Además, denuncia esperas de hasta 45 minutos para realizar el triaje y de más de media hora para disponer de una silla de ruedas.

Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

Sumar denuncia el cierre de 88 camas en el CHUS y acusa a la Xunta de deteriorar la sanidad pública

Más información

La situación, según CIG-Saúde, llegó a afectar también a las ambulancias que acudían al hospital con pacientes, al no haber suficientes sillas de ruedas disponibles para facilitar su acceso a Urgencias.

El sindicato señala que el servicio registra una media próxima a las 500 entradas diarias y atribuye la saturación a distintos factores, entre ellos la falta de estabilidad de las plantillas, la situación de la Atención Primaria, la falta de camas en el área sanitaria y los cierres de camas durante el verano.

LuzCouce-AdrianMosquera-AngelFacio

El CHUS estrena un buscador con inteligencia artificial para localizar ensayos clínicos

Más información

CIG-Saúde considera "incomprensible" que el complejo hospitalario no disponga de suficientes sillas de ruedas para atender a personas con movilidad reducida y reclama a la Xerencia del área sanitaria que adopte medidas urgentes para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O informe foi elaborado por especialistas da USC e analiza as repercusións ambientais, sociais e económicas do desenvolvemento da enerxía eólica en Lanzarote

Un informe da USC alerta do impacto territorial que pode ter o despregamento eólico en Lanzarote
redacción santiago
A segunda fase das obras na rúa San Martiño de Aríns contou cun orzamento de 322.512,48 euros e abrangueu un tramo de case 1.200 metros

Rematan as obras de mellora da rúa San Martiño de Aríns tras un investimento de case 700.000 euros
redacción santiago
La ampliación contempla un nuevo edificio de 775 metros cuadrados y un espacio exterior cubierto de 212 metros cuadrados

La ampliación del Cardenal Quiroga Palacios, pendiente de la cesión de una parcela municipal
Agencias
1000217386

El PP denuncia que los vecinos de Corexo llevan tres años reclamando una solución por las vacas sueltas
redacción santiago