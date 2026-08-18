La ampliación del Cardenal Quiroga Palacios, pendiente de la cesión de una parcela municipal

La ampliación contempla un nuevo edificio de 775 metros cuadrados y un espacio exterior cubierto de 212 metros cuadrados Xunta

La Xunta prevé licitar este año la ampliación del Colegio Plurilingüe Cardenal Quiroga Palacios de Santiago si el Ayuntamiento compostelano "elimina las trabas vinculadas a la puesta la disposición de la parcela" de 1.600 metros cuadrados solicitada para llevar a cabo la obra.

Así lo ha explicado este martes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en una rueda de prensa en la que se ha presentado el proyecto básico y se ha detallado la situación actual, dado que desde la Consellería, ha sostenido, "está todo el trabajo hecho para solicitar licencia en cuanto el Ayuntamiento desbloquee la ampliación".

La Xunta busca "dar tranquilidad y seguridad" a las familias y a la comunidad educativa del centro, haciendo públicos los detalles de un proyecto ambicioso, "que va a beneficiar a Santiago y a toda la comunidad educativa del centro, creando más espacios tanto para Infantil como para Primaria, generando nuevos espacios cubiertos de ocio en el colegio y que va a contar con una inversión total de más de 1,3 millones".

Román Rodríguez ha explicado que la Xunta lleva trabajando un año en esta ampliación. "En septiembre del año pasado tuvimos la primera reunión con el Ayuntamiento al respeto y, tras varios correos intercambiando información, el 23 de febrero de este año la Consellería solicitó la puesta la disposición de la parcela de 1.600 metros anexa para ampliar este centro", ha dicho.

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"En mayo de este año, cuando ya teníamos en marcha el anteproyecto y encargado el proyecto básico, el Ayuntamiento empezó a poner trabas", ha añadido. La puesta a disposición de terrenos que hizo el Ayuntamiento el pasado 20 de julio, ha denunciado, "está condicionada a una urbanización de viales, aparcamiento y ajardinamiento", todos ellos de titularidad municipal.

"Es decir, la Xunta solicita una parcela de 1.605 metros cuadrados para ampliar el colegio y el Ayuntamiento indica que, para cederla, la Consellería tiene que urbanizar un terreno de 14.000 metros cuadrados, casi 9 veces superior al solicitado", ha dicho el conselleiro.

La Xunta ha recordado que las labores de urbanización son acometidos de manera habitual por los ayuntamientos y más cuando, como es el caso, se trata de parcelas que no están afectadas a un uso docente". "A día de hoy, seguimos esperando que el Ayuntamiento corrija esta situación", ha lamentado el conselleiro, que ha considerado la petición municipal "un chantaje".

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Nuevo edificio y espacios exteriores

El proyecto básico presentado este martes contempla la construcción de un nuevo edificio de 775,25 metros cuadrados para acoger a todos los alumnos de Infantil. "Esto supone que en el edificio actual va a quedar liberado espacio para aulas de Primaria, por lo que la ampliación beneficia a las dos etapas", ha destacado Román Rodríguez.

El nuevo edificio, de planta baja, va a estar totalmente diseñado en base al Plan de nueva arquitectura pedagógica. De este modo, el nuevo volumen se articula alrededor de un foro central de 155 metros cuadrados, el espacio de convivencia principal contemplado en dicho plan, que vertebra la disposición de las aulas para facilitar su relación inmediata con este espacio polivalente.

Contará con seis aulas de Infantil que se abren tanto a la fachada como al foro, agrupadas de dos en dos, con baño intermedio compartido y separadas mediante un tabique móvil acústico multidireccional que permita, si es necesario, su agrupación para una mayor flexibilidad espacial, pero garantizando un correcto aislamiento acústico en el momento en el que ambos espacios estén separados. El edificio contará además con aseo adaptado, almacén, local de cuidados, cuarto de limpieza y otros servicios habituales.

Se proyecta, además, un espacio exterior cubierto con vestíbulo, de 212 metros cuadrados, al que se accede tanto desde el espacio de circulación del edificio como desde el exterior de la calle y el interior del recinto, enlazando el nuevo edificio con la edificación existente.