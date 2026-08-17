La USC inicia en Ferrol la investigación de las fosas donde fueron enterradas al menos 197 víctimas del franquismo

Los trabajos forman parte del convenio suscrito entre la USC y la Deputación da Coruña para investigar las fosas de víctimas de la violencia franquista en Serantes, Beira y Boisaca USC

El grupo de investigación Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) iniciará el próximo 31 de agosto la primera cata arqueológica en las fosas localizadas en el cementerio de Serantes, en Ferrol, dentro del estudio histórico y arqueológico que coordina en este espacio. Los trabajos se prolongarán hasta el 11 de septiembre y buscan avanzar en el conocimiento de los enterramientos de víctimas de la violencia franquista.

Ante el inicio de las actuaciones, Histagra ha hecho un llamamiento a las familias de las víctimas, vecinos de la zona y cualquier persona que pueda disponer de información relacionada con los enterramientos para que aporten datos que permitan completar la investigación histórica. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el grupo a través del correo histagra@usc.gal.

Según la información recopilada hasta el momento, al menos 197 personas fueron asesinadas y enterradas en varias fosas situadas en el cementerio de Serantes. Los nombres de las víctimas identificadas pueden consultarse en el apartado dedicado a esta fosa en la página web de 'Nomes e Voces'.

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La investigación se desarrolla en el marco del convenio firmado entre la USC y la Deputación da Coruña, a través del cual Histagra, grupo perteneciente también al Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC), está llevando a cabo diferentes trabajos relacionados con las fosas de víctimas de la represión franquista.

Además de Serantes, el convenio contempla la investigación de las fosas de Beira, en Carral, y Boisaca, en Santiago de Compostela.

Histagra ha destacado asimismo la colaboración de la área de Dereitos Civís de la Deputación da Coruña, de la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática de Ferrol y de las familias de las víctimas en el desarrollo de estos trabajos.