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Santiago de Compostela

Santiago renueva el Voto a San Roque, una tradición de más de cinco siglos vinculada a la ciudad

Charo Barca, presidenta de la Fundación Andrea, realizó este domingo la renovación del voto durante una jornada que concluyó con la procesión de la imagen por las calles compostelanas

Adriana Quesada
Adriana Quesada
17/08/2026 16:15
La renovación del Voto a San Roque se celebra en Santiago desde 1517 y forma parte de las tradiciones vinculadas a la historia de la ciudad
La renovación del Voto a San Roque se celebra en Santiago desde 1517 y forma parte de las tradiciones vinculadas a la historia de la ciudad
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Santiago de Compostela volvió a celebrar este domingo, 16 de agosto, la renovación del Voto a San Roque, una tradición vinculada a la ciudad desde 1517, cuando los compostelanos recurrieron al santo durante una epidemia de peste. La jornada incluyó diferentes celebraciones religiosas y concluyó con la tradicional procesión de la imagen de San Roque por las calles de la ciudad.

La renovación del voto estuvo protagonizada este año por Charo Barca, presidenta de la Fundación Andrea, que realizó la invocación a San Roque durante la celebración de la mañana. En su intervención hizo referencia a diferentes situaciones de vulnerabilidad que afectan actualmente a millones de personas, entre ellas los conflictos bélicos, los desplazamientos forzados y los desastres naturales y medioambientales.

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Por la tarde tuvo lugar la misa solemne presidida por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández. Durante su homilía, el prelado centró su intervención en la atención a las personas que atraviesan situaciones de enfermedad, soledad o vulnerabilidad, tomando como referencia la tradición que vincula a San Roque con la atención a los enfermos durante las epidemias.

La celebración finalizó con la procesión de la imagen de San Roque por las calles compostelanas, uno de los actos más destacados de esta tradición.

La jornada había comenzado por la mañana con una misa oficiada por el párroco de San Miguel, Carlos Álvarez Varela. El propio arzobispo participó además en una celebración en la parroquia de Santa María de Figueiras, donde presidió la misa solemne en honor a San Roque junto al párroco, Miguel López Varela, y vecinos de la parroquia.

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