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Santiago de Compostela

Santiago se prepara para caminar contra el cáncer: abierta la inscripción de la V ‘Andaina’ solidaria

La cita de la Asociación Española Contra el Cáncer tendrá lugar el 26 de septiembre en la Alameda y destinará la recaudación a investigación y servicios para pacientes y familiares

Agencias
17/08/2026 16:15
La V edición de ‘En Marcha Contra el Cáncer’ se celebrará el sábado 26 de septiembre a las 10.00 horas en el Paseo Central de la Alameda
Archivo
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La Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago de Compostela abre este lunes el plazo de inscripción para la V edición de su 'andaina' solidaria 'En Marcha Contra el Cáncer'.

Los interesados ya pueden apuntarse a través de la página web del evento o de forma presencial en la sede de la entidad. El encuentro solidario tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, a las 10.00 horas, en el Paseo Central de la Alameda.

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Además de promover hábitos saludables entre la población, los fondos recaudados se destinarán a impulsar la investigación oncológica y a mantener los servicios gratuitos de la Asociación para pacientes y familiares.

Niños y adultos podrán participar en el corner Ciencia para todos, un espacio diseñado en conmemoración del Día Mundial de la Investigación Contra el Cáncer --que tiene lugar cada 24 de septiembre--.

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