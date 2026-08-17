Santiago se prepara para caminar contra el cáncer: abierta la inscripción de la V ‘Andaina’ solidaria

La V edición de ‘En Marcha Contra el Cáncer’ se celebrará el sábado 26 de septiembre a las 10.00 horas en el Paseo Central de la Alameda Archivo

La Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago de Compostela abre este lunes el plazo de inscripción para la V edición de su 'andaina' solidaria 'En Marcha Contra el Cáncer'.

Los interesados ya pueden apuntarse a través de la página web del evento o de forma presencial en la sede de la entidad. El encuentro solidario tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, a las 10.00 horas, en el Paseo Central de la Alameda.

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Además de promover hábitos saludables entre la población, los fondos recaudados se destinarán a impulsar la investigación oncológica y a mantener los servicios gratuitos de la Asociación para pacientes y familiares.

Niños y adultos podrán participar en el corner Ciencia para todos, un espacio diseñado en conmemoración del Día Mundial de la Investigación Contra el Cáncer --que tiene lugar cada 24 de septiembre--.