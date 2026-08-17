Santiago invierte más de 727.000 euros este verano en mejorar sus centros educativos

El Concello de Santiago destina 727.652,36 euros este verano a actuaciones de mejora, conservación y mantenimiento en más de una veintena de instalaciones educativas del municipio Concello de Santiago

El Concello de Santiago ha destinado 727.652,36 euros a obras de mejora, conservación y mantenimiento de las infraestructuras educativas del municipio durante los meses de verano. Los trabajos, que se concentran especialmente en julio y agosto aprovechando el cierre de los centros por las vacaciones escolares, abarcan más de una veintena de instalaciones y buscan que los espacios estén preparados para el inicio del curso 2026-2027.

Entre las actuaciones destacan las intervenciones en espacios deportivos, comedores y parques infantiles, además de trabajos de adaptación de las escuelas infantiles municipales ante las altas temperaturas y diferentes obras de conservación en la red educativa compostelana.

Una de las principales actuaciones se desarrolla en el pabellón del CEIP Monte dos Postes, con una inversión de 77.374,48 euros. La intervención permitirá ampliar la capacidad del edificio y diversificar las actividades que se realizan en él, además de adaptarlo a la normativa de prevención de incendios y evacuación. En el CEIP Apóstolo Santiago se ejecuta también una obra, presupuestada en 5.300 euros, para hacer independiente el acceso al pabellón.

En el Pío XII, el Concello está completando la mejora de las instalaciones con la impermeabilización de la cubierta plana. Los trabajos, iniciados en junio, concluirán este mes y cuentan con un presupuesto de 98.891,32 euros. También se está actuando en los comedores escolares, con la insonorización del de Monte dos Postes, después de que esta medida se probase previamente en el CEIP Apóstolo Santiago. Parques infantiles renovados en 15 centros

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Otra de las actuaciones previstas para este verano es el arreglo y certificación de los parques infantiles de 15 centros educativos, una intervención que supone una inversión de 89.415,57 euros. El objetivo es que estos espacios de juego estén renovados y en condiciones para su utilización durante el próximo curso.

La campaña de obras incluye además actuaciones específicas en las escuelas infantiles municipales (EIM) para hacer frente a las altas temperaturas. Durante agosto se instalarán aparatos de aire acondicionado en las escuelas de Conxo y Meixonfrío-Salgueiriños, con inversiones de 3.774,14 y 7.548,29 euros, respectivamente. La EIM de Fontiñas ya dispone de estos equipos.

El Concello señala que estas instalaciones tienen carácter provisional mientras se desarrollan los proyectos para acometer una climatización definitiva de los centros. En la EIM de Tras Parlamento se está ejecutando, además, la renovación integral del tejado, incluida la cubierta plana y ajardinada, con una inversión de 251.386,56 euros. La obra busca mejorar la eficiencia energética del edificio y solucionar los problemas de filtraciones.

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Más de 300.000 euros para conservación y mantenimiento

A estas actuaciones se suma una partida de más de 300.000 euros destinada a conservación y mantenimiento de la red educativa compostelana. En los 13 CEIP de la red municipal —Apóstolo Santiago, Arquitecto Casas Novoa, Cardeal Quiroga Palacios, Fontiñas, Lamas de Abade, López Ferreiro, Mestre Rodríguez Xixirei, Monte dos Postes, Pío XII, Raíña Fabiola, Ramón Cabanillas, Roxos-Villestro y Vite— se realizarán trabajos por un importe conjunto de 205.899,84 euros.

También se contemplan intervenciones en las escuelas infantiles de Conxo, Fontiñas, Meixonfrío-Salgueiriños, Tambre, Tras Parlamento y San Roque, así como en las escuelas unitarias de Marrozos, Gaioso-Eixo y Rial Laraño, con diferentes actuaciones de mantenimiento y mejora.

Por último, la Ludoteca municipal será objeto de varias obras menores por valor de 5.499,88 euros, entre ellas la sustitución de la lona del cartel exterior, el tapizado de los botones de la bebeteca y la instalación de celosías.

La concejala de Educación, Míriam Louzao, ha defendido que estas actuaciones forman parte del esfuerzo que el Concello realiza cada año para mantener y mejorar los centros educativos de su competencia, con especial atención a los espacios deportivos y de comedor.