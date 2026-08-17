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Santiago de Compostela

Santiago estrena aerolínea: Fly2Galicia anuncia ocho destinos desde Lavacolla y vuelos desde 19 euros

La nueva compañía comenzará a operar el 1 de diciembre con 17 frecuencias semanales a cinco ciudades europeas y tres españolas; las reservas estarán disponibles desde este martes

Agencias
17/08/2026 15:28
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Fly2Galicia iniciará sus operaciones en Santiago de Compostela el 1 de diciembre con una base en el aeropuerto Rosalía de Castro y ocho rutas
Redacción
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Una compañía aérea de nueva creación, Fly2Galicia, ha anunciado que comenzará a operar a partir del 1 de diciembre con la apertura de una base en Santiago de Compostela, desde donde volará a hasta ocho destinos diferentes con un total de 17 frecuencias semanales.

Entre las ochos ciudades, cinco son destinos internacionales: Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán. Estas se suman a otras tres conexiones domésticas (Zaragoza, Alicante y Granada), que la operadora ha dado a conocer públicamente este domingo a través de sus redes sociales.

Según ha detallado, el vuelo inaugural, que saldrá el mismo 1 de diciembre, será el de Santiago-Zaragoza. Para ese mismo día están programados otros dos vuelos internacionales, que de momento no ha concretado. El resto de conexiones comenzarán a funcionar esa misma semana.

El próximo martes, 18 de agosto, habilitará la web para reservas. Entonces, el público podrá consultar al detalle las frecuencias, horarios y precios. Con todo, ha anticipado que los viajes a las tres ciudades españolas costarán desde 19 euros; los pasajes a Milán y Bruselas se venderán a partir de 39 euros, y los vuelos a Múnich, Praga y Venecia saldrán desde 49 euros.

La aerolínea ha asegurado que incluso la tarifa más reducida incluirá dos piezas de equipaje de mano; en concreto, una maleta de cabina de ocho kilos y un artículo personal.

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