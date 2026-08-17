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Santiago de Compostela

Santiago da luz verde a 33 nuevas viviendas protegidas en Manuel Ceruelo

El Ayuntamiento concede a la cooperativa Porto Sur la licencia para construir el edificio, que contará con cuatro plantas, dos sótanos, garajes y trasteros

Agencias
17/08/2026 16:00
La promoción de Manuel Ceruelo tendrá calificación de protección permanente y se acogerá al régimen especial, el de menor precio de los tres regímenes de vivienda protegida autonómica
La promoción de Manuel Ceruelo tendrá calificación de protección permanente y se acogerá al régimen especial, el de menor precio de los tres regímenes de vivienda protegida autonómica
Concello de Santiago
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El Ayuntamiento de Santiago ha concedido a la cooperativa Porto Sur la licencia para construir un total de 33 viviendas de protección autonómica en la calle Manuel Ceruelo número 1.

El edificio tendrá dos sótanos, planta baja y cuatro plantas para 33 viviendas de protección autonómica, así como garajes y trasteros. Las viviendas tendrán protección permanente.

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Según ha indicado el consistorio en un comunicado, el edificio será construido en una de las parcelas que el Ayuntamiento sacó a concurso para movilizar suelo para vivienda protegida de nueva planta con calificación permanente y obtener ingresos para crear otras viviendas protegidas municipales mediante la rehabilitación.

Así, el Ayuntamiento ha recordado que hay tres regímenes de vivienda de protección autonómica --especial, general y concertado-- y el régimen especial asignado a esta parcela por el planteamiento urbanístico es el que tiene los precios más bajos.

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