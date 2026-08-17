El Maré regresa a Santiago con Omar Souleyman, Bia Ferreira y Aterciopelados

El viernes 25, la Sala Capitol recibirá al sirio Omar Souleyman, que trasladará a Santiago su particular mezcla de dabke y mawal con sonidos electrónicos y post-disco.

El festival Maré regresa a Santiago de Compostela del 23 al 27 de septiembre con una nueva edición marcada por la interculturalidad y la presencia de artistas procedentes de distintos países y tradiciones musicales. En esta primera tanda se han confirmado ocho conciertos, que se repartirán entre el Teatro Principal y la Sala Capitol.

La programación arrancará el miércoles 23 de septiembre con Magalí Sare, que actuará junto al coro de cámara compostelano Vox Stellae. La artista presentará Descasada Vol.1, un trabajo que reúne canciones en doce lenguas y aborda la experiencia de las mujeres con el matrimonio.

Ese mismo día será el turno de Aterciopelados, uno de los grandes referentes del rock alternativo y el neofolclore colombiano, que llegará a Santiago dentro de la gira por el 30 aniversario de La Pipa de la Paz.

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La programación continuará el jueves 24 con la brasileña Bia Ferreira, que llevará a la Sala Capitol su mezcla de reggae, afrobeats y canciones reivindicativas de su último trabajo, Améfrica. En el Teatro Principal actuará también Haydée Milanés junto al contrabajista Javier Colina, con el proyecto A mi manera, centrado en la canción cubana y su diálogo con el jazz.

El viernes 25, la Sala Capitol recibirá al sirio Omar Souleyman, que trasladará a Santiago su particular mezcla de dabke y mawal con sonidos electrónicos y post-disco. En el Teatro Principal, Marcos Coll presentará Ronsel, su nuevo disco, en el que se estrena como cantante.

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La programación del Teatro Principal se completará el sábado 26 con la británica Ala.ni, que ofrecerá su propuesta de jazz vocal e intimista a partir de su último trabajo, Sunshine Music.

Ese mismo sábado, la Sala Capitol acogerá Cuba canta en Maré, un espectáculo coral de producción exclusiva para el festival en el que participarán artistas cubanos afincados en Galicia como Alejandro Vargas, Reynier Aldana y David Álvarez.

Los abonos y las entradas individuales para estos primeros conciertos ya están disponibles a través de la web oficial del festival. La organización avanzará próximamente nuevos artistas y actividades que completarán la programación de la VII edición del Maré.

El festival, producido por Nordesía, cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo.