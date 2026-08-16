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Santiago de Compostela

Danza, tradición oral y circo protagonizan la tercera semana del Festival C

La programación se desarrollará del 17 al 23 de agosto en distintos espacios de Santiago con actividades gratuitas para todos los públicos

Redacción Santiago
16/08/2026 17:12
12. Foto Ardatzak_calle10
El jueves 20 la plaza de la Quintana recibirá Ardatzak (Eixes), de la compañía vasca Zirkozaurre.
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El Festival C afronta su tercera semana de programación con nuevas propuestas de danza contemporánea, narración oral, música tradicional y circo. Entre el 17 y el 23 de agosto, la Casa das Máquinas, Bonaval, la Alameda, el parque de Galeras y la plaza de la Quintana acogerán diferentes actividades gratuitas.

La programación comenzará el lunes 17 de agosto, a las 20.00 horas, en la Casa das Máquinas con Diz-me, meu amor, de Raquel Ferradás y María de Vicente. La pieza aborda desde la danza contemporánea las relaciones afectivas, la memoria compartida y la construcción de los vínculos a través del cuerpo y el movimiento.

El martes 18, a las 18.00 horas, los arcos del parque de Bonaval acogerán una nueva sesión de Contos no Parque, en colaboración con el programa Apego. En esta ocasión, Cris de Caldas presentará Tantarantiña, un espectáculo de narración oral dirigido especialmente a la primera infancia y que combina palabra, música y participación.

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La música tradicional llegará el miércoles 19, a las 20.00 horas, al paseo da Ferradura de la Alameda. La segunda sesión del ciclo Por que non cantades todas? estará protagonizada por la asociación Cantigas e Agarimos, con una propuesta centrada en la tradición oral gallega y en el papel de las cantareiras en la transmisión del patrimonio musical.

El jueves 20, también a las 20.00 horas, la plaza de la Quintana recibirá Ardatzak (Eixes), de la compañía vasca Zirkozaurre. El espectáculo utiliza el circo contemporáneo para explorar conceptos como los apoyos, los vínculos y el equilibrio a través de una propuesta visual adaptada al espacio.

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Durante la semana continuarán además los obradoiros de Circonove en el parque de Galeras, dirigidos a niños y niñas de entre 3 y 14 años. Las sesiones son gratuitas y requieren inscripción previa.

El Festival C, organizado por el Concello de Santiago a través de Compostela Cultura y con el apoyo de la Deputación da Coruña, continuará hasta el 31 de agosto con cerca de treinta actividades de circo, danza, música, poesía, cine y propuestas familiares.

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