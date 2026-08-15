A USC mantense entre as 600 mellores universidades do mundo no Ránking de Shanghai
A institución compostelá consolida por terceiro ano consecutivo o intervalo 501-600 tras o ascenso acadado en 2024
A Universidade de Santiago de Compostela (USC) mantense un ano máis no intervalo 501-600 das mellores universidades do mundo segundo o Ránking de Shanghai. A institución compostelá consolida así, por terceiro ano consecutivo, a posición acadada tras o ascenso de 2024, cando pasou do tramo 601-700 ao actual.
O Academic Ranking of World Universities (ARWU) clasifica cada ano máis de 2.500 universidades e publica a listaxe coas 1.000 mellores. Para elaborar a clasificación utiliza seis indicadores obxectivos, entre eles o número de investigadores altamente citados, as publicacións en revistas como Nature e Science, os artigos indexados en diferentes bases científicas, o rendemento per cápita e os premios Nobel e Medallas Fields vinculados ás institucións.
A presenza da USC no Ránking de Shanghai esténdese tamén ás clasificacións por áreas de coñecemento. Na edición de 2025 do Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), a universidade compostelá apareceu en 14 eidos temáticos.
O resultado máis destacado foi o de Farmacia e Ciencias Farmacéuticas, situada no posto 45 do mundo e primeira de España.
A USC tamén acadou o intervalo 151-200 en Ciencias Medioambientais e Enxeñaría, Ciencias dos Alimentos e Tecnoloxía, Veterinaria e Odontoloxía.
No tramo 201-300 quedaron Ciencias Atmosféricas, Biotecnoloxía, Estatística e Ciencias Agrícolas. Pola súa banda, Física, Ecoloxía e Psicoloxía situáronse entre os postos 301 e 400, mentres que Química e Xestión quedaron no intervalo 401-500.
A USC consolida así a súa presenza nas principais clasificacións internacionais, tanto no cómputo xeral como en diferentes áreas de especialización científica.