Un palacio de 3,5 millones en pleno centro de Santiago, entre las viviendas de lujo más buscadas este verano

La fachada del Palacio Ramirás Idelista

Los españoles han vuelto a buscar este verano viviendas de lujo que, en muchos casos, están fuera de sus posibilidades económicas. Entre las propiedades que más interés han despertado en idealista durante los meses estivales se encuentra un inmueble situado en Santiago.

Se trata del Palacio Ramirás, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad y a pocos pasos de la Catedral, y que sale al mercado por 3,5 millones de euros. El edificio conserva elementos arquitectónicos de carácter señorial, como una escalera de piedra con balaustradas talladas, techos altos, una galería acristalada y un patio interior porticado.

La propiedad cuenta con 1.818 metros cuadrados construidos y está distribuida actualmente en cuatro viviendas independientes, entre ellas una principal de 572 metros cuadrados, además de dos oficinas, dos locales comerciales y un almacén.

Una de las salas interiores del edificio Idealista

El inmueble mantiene también elementos destacados en su fachada, como la piedra trabajada, los balcones de hierro y un escudo central.

La propiedad se presenta como una oportunidad para plantear diferentes proyectos, desde una rehabilitación residencial hasta una inversión patrimonial, en uno de los enclaves más singulares del casco histórico compostelano.

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Además del inmueble situado en Santiago, el ranking recoge propiedades de lujo en diferentes puntos de España, entre ellas Gran Canaria, Mallorca, Madrid, Alicante, Marbella y Santander.