Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un palacio de 3,5 millones en pleno centro de Santiago, entre las viviendas de lujo más buscadas este verano

El Palacio Ramirás, situado a escasos metros de la Catedral, forma parte de la selección de propiedades de lujo que más interés han despertado en Idealista

Redacción Santiago
14/08/2026 11:27
Captura de pantalla 2026-08-14 112114
La fachada del Palacio Ramirás 
Idelista
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los españoles han vuelto a buscar este verano viviendas de lujo que, en muchos casos, están fuera de sus posibilidades económicas. Entre las propiedades que más interés han despertado en idealista durante los meses estivales se encuentra un inmueble situado en Santiago.

Se trata del Palacio Ramirás, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad y a pocos pasos de la Catedral, y que sale al mercado por 3,5 millones de euros. El edificio conserva elementos arquitectónicos de carácter señorial, como una escalera de piedra con balaustradas talladas, techos altos, una galería acristalada y un patio interior porticado.

La propiedad cuenta con 1.818 metros cuadrados construidos y está distribuida actualmente en cuatro viviendas independientes, entre ellas una principal de 572 metros cuadrados, además de dos oficinas, dos locales comerciales y un almacén.

Captura de pantalla 2026-08-14 111957
Una de las salas interiores del edificio
Idealista

El inmueble mantiene también elementos destacados en su fachada, como la piedra trabajada, los balcones de hierro y un escudo central.

La propiedad se presenta como una oportunidad para plantear diferentes proyectos, desde una rehabilitación residencial hasta una inversión patrimonial, en uno de los enclaves más singulares del casco histórico compostelano.

Exterior de la Iglesia de San Martiu00f1o Pinario

El Coro y la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia cierran mañana Música en Compostela

Más información

Además del inmueble situado en Santiago, el ranking recoge propiedades de lujo en diferentes puntos de España, entre ellas Gran Canaria, Mallorca, Madrid, Alicante, Marbella y Santander.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Estudiantes de la USC

A USC convoca o primeiro Premio de Investigación en Xestión Cultural ‘Ana Goy Diz’, dotado con 3.000 euros
redacción santiago
260814_Prsdnt_TreitoSndal_MAC-01

El BNG mantiene sus críticas por el impacto ambiental y patrimonial de la senda entre Santiago y O Milladoiro
redacción santiago
260814_Prsdnt_TreitoSndal_MAC-03

O Milladoiro y Santiago quedan unidos por una nueva senda peatonal y ciclista
redacción santiago
IMG_3339

Borja Verea celebra a inauguración da senda peonil e ciclista entre Santiago e O Milladoiro
redacción santiago