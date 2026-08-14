Santiago eleva a 7,2 millóns anuais o orzamento do Servizo de Axuda no Fogar
O novo contrato, de 14,5 millóns para dous anos, aumentará as horas de atención e reforzará a coordinación e o apoio ás persoas usuarias
O Concello de Santiago destinará 14,5 millóns de euros ao Servizo de Axuda no Fogar (SAF) nos próximos dous anos, tras aprobar a Xunta de Goberno o inicio da licitación do novo contrato. O orzamento anual ascenderá así a 7,2 millóns de euros, un 14 % máis que na licitación aprobada en 2024 e o dobre que o contrato que estaba en vigor ao comezo do actual mandato.
O novo contrato terá unha duración de dous anos, prorrogable por un máximo dun ano, e fixa o prezo do servizo en 27,01 euros por hora, IVE incluído, fronte aos 23,62 euros actuais. Segundo explicou a concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, este incremento non repercutirá no copago das persoas usuarias, que permanecerá conxelado.
Tamén aumentarán as horas de atención, ata preto de 270.000 anuais, 10.000 máis que na anterior licitación e case 100.000 máis que ao inicio do mandato.
Máis coordinación e apoio social
Entre as novidades figura o reforzo do persoal de coordinación. O contrato establecerá unha profesional por cada 75 persoas usuarias, fronte á ratio de unha por cada 100 que fixa a normativa autonómica. Ademais, haberá dúas responsables de coordinación, fronte a unha no contrato anterior.
O SAF incorporará tamén de forma estable unha integradora social a xornada completa, destinada a previr situacións de illamento e soidade non desexada, promover a participación comunitaria e reforzar a autonomía e as redes de apoio das persoas usuarias.
Outra das melloras será o incremento da partida para axudas técnicas, que pasará de 13.000 a 80.000 euros. Estes fondos permitirán financiar elementos como cadeiras de ducha, camas articuladas, guindastres con arnés ou dispositivos para facilitar a mobilización.
O Concello sinala que o SAF atendeu o ano pasado a máis de 800 persoas usuarias e que o servizo se achegou ás 1.900 persoas beneficiarias directas e indirectas.