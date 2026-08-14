Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago eleva a 7,2 millóns anuais o orzamento do Servizo de Axuda no Fogar

O novo contrato, de 14,5 millóns para dous anos, aumentará as horas de atención e reforzará a coordinación e o apoio ás persoas usuarias

Redacción Santiago
14/08/2026 13:16
La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, presentó las novedades de la convocatoria de becas de comedor
La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, presentó los cambios en la licitación
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Concello de Santiago destinará 14,5 millóns de euros ao Servizo de Axuda no Fogar (SAF) nos próximos dous anos, tras aprobar a Xunta de Goberno o inicio da licitación do novo contrato. O orzamento anual ascenderá así a 7,2 millóns de euros, un 14 % máis que na licitación aprobada en 2024 e o dobre que o contrato que estaba en vigor ao comezo do actual mandato.

O novo contrato terá unha duración de dous anos, prorrogable por un máximo dun ano, e fixa o prezo do servizo en 27,01 euros por hora, IVE incluído, fronte aos 23,62 euros actuais. Segundo explicou a concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, este incremento non repercutirá no copago das persoas usuarias, que permanecerá conxelado.

Tamén aumentarán as horas de atención, ata preto de 270.000 anuais, 10.000 máis que na anterior licitación e case 100.000 máis que ao inicio do mandato.

Máis coordinación e apoio social

Entre as novidades figura o reforzo do persoal de coordinación. O contrato establecerá unha profesional por cada 75 persoas usuarias, fronte á ratio de unha por cada 100 que fixa a normativa autonómica. Ademais, haberá dúas responsables de coordinación, fronte a unha no contrato anterior.

Captura de pantalla 2026-08-14 112114

Un palacio de 3,5 millones en pleno centro de Santiago, entre las viviendas de lujo más buscadas este verano

Más información

O SAF incorporará tamén de forma estable unha integradora social a xornada completa, destinada a previr situacións de illamento e soidade non desexada, promover a participación comunitaria e reforzar a autonomía e as redes de apoio das persoas usuarias.

Outra das melloras será o incremento da partida para axudas técnicas, que pasará de 13.000 a 80.000 euros. Estes fondos permitirán financiar elementos como cadeiras de ducha, camas articuladas, guindastres con arnés ou dispositivos para facilitar a mobilización.

FOTO YOLANDA OTERO

O PP reclama ao goberno local máis control sobre o contrato do Servizo de Axuda no Fogar

Más información

O Concello sinala que o SAF atendeu o ano pasado a máis de 800 persoas usuarias e que o servizo se achegou ás 1.900 persoas beneficiarias directas e indirectas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Estudiantes de la USC

A USC convoca o primeiro Premio de Investigación en Xestión Cultural ‘Ana Goy Diz’, dotado con 3.000 euros
redacción santiago
260814_Prsdnt_TreitoSndal_MAC-01

El BNG mantiene sus críticas por el impacto ambiental y patrimonial de la senda entre Santiago y O Milladoiro
redacción santiago
260814_Prsdnt_TreitoSndal_MAC-03

O Milladoiro y Santiago quedan unidos por una nueva senda peatonal y ciclista
redacción santiago
IMG_3339

Borja Verea celebra a inauguración da senda peonil e ciclista entre Santiago e O Milladoiro
redacción santiago