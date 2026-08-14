O Milladoiro y Santiago quedan unidos por una nueva senda peatonal y ciclista

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, inauguró este viernes el último tramo de la senda peatonal y ciclista que conecta O Milladoiro con Santiago Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, inauguró este viernes el último tramo de la senda peatonal y ciclista que conecta O Milladoiro, en Ames, con la estación intermodal de Santiago, una infraestructura de casi seis kilómetros en la que el Gobierno gallego invirtió 7,5 millones de euros, cofinanciados con fondos Next Generation.

Rueda destacó que la nueva conexión permite desplazarse a pie, en bicicleta o en vehículos de movilidad personal y ofrece una alternativa al vehículo particular. Según señaló, la actuación contribuye también a la movilidad sostenible y a la reducción de las emisiones.

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El presidente de la Xunta puso en valor el “esfuerzo de consenso” realizado para conseguir un trazado “lo más agradable y atractivo posible” y destacó que la senda refuerza la conexión entre Santiago y Ames, dos municipios con una relación diaria.

El nuevo tramo forma parte del eje de movilidad sostenible de Santiago, que cuenta con tres tramos y permite conectar también con el entorno del Hospital Clínico y San Caetano. En total, la infraestructura suma 10,3 kilómetros y supone una inversión de 11,2 millones de euros.

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Durante la inauguración, Rueda señaló que la actuación responde a la demanda de conexiones seguras para los desplazamientos a pie o en bicicleta y apuntó que el recorrido entre O Milladoiro y la estación intermodal puede realizarse en bicicleta en unos 20 minutos.

El presidente enmarcó la actuación en la apuesta de la Xunta por una movilidad “sostenible y saludable” y destacó también su contribución a la seguridad vial, al ofrecer alternativas para los desplazamientos entre ambos municipios.