El BNG mantiene sus críticas por el impacto ambiental y patrimonial de la senda entre Santiago y O Milladoiro

El Bloque recuerda que ha respaldado las alegaciones presentadas por vecinos, colectivos sociales y el propio Concello Xunta de Galicia

El BNG de Santiago mantiene su oposición al impacto ambiental y patrimonial que, según la formación, genera la senda peatonal y ciclista entre O Milladoiro y la estación intermodal de Santiago, inaugurada este viernes por la Xunta.

El Bloque recuerda que ha respaldado las alegaciones presentadas por vecinos, colectivos sociales y el propio Concello de Santiago durante la exposición pública y durante la ejecución de las obras.

Además, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reclamó al Gobierno central que se implique y revise si el proyecto continúa cumpliendo las condiciones necesarias para recibir financiación europea. La formación pone el foco especialmente en zonas como las Brañas do Sar y el Bosque del Banquete de Conxo.

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Según el BNG, las modificaciones introducidas en el proyecto en 2024 no resolvieron los impactos ambientales y patrimoniales, especialmente en el entorno del Bosque del Banquete de Conxo.

La formación también sostiene que estas modificaciones no atendieron a las conclusiones del informe elaborado por ICOMOS, organismo asesor de la UNESCO, ni a las denuncias trasladadas a la Fiscalía Europea.

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Entre las conclusiones del informe citadas por el BNG figura la posible incompatibilidad entre la senda y el proyecto de renaturalización del Ecobosque del Banquete de Conxo, impulsado por el Concello de Santiago y la Fundación Biodiversidade.