Borja Verea celebra a inauguración da senda peonil e ciclista entre Santiago e O Milladoiro
O líder do PP compostelán destaca que a conexión “vai mellorar a vida diaria de moitas persoas”
O líder do PP de Santiago, Borja Verea, celebrou a inauguración da senda peonil e ciclista que conecta Santiago de Compostela con O Milladoiro, unha infraestrutura que definiu como “un proxecto de cidade”.
Verea, que asistiu ao acto xunto ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, lembrou que esta conexión formaba parte do proxecto co que o PP concorreu ás eleccións municipais de 2023. “En 2023 era unha proposta. Durante estes anos defendémola cando moitos dicían que non era posible. Hoxe é unha realidade”, afirmou.
O líder popular considerou que a nova senda permitirá unha conexión “máis segura e sostible” entre Santiago e O Milladoiro, dous espazos que comparten a actividade diaria de miles de persoas.
Verea tamén destacou que o proxecto permite avanzar, ao seu xuízo, cara a unha mobilidade con máis alternativas ao vehículo privado e defendeu a compatibilidade entre a execución de novas infraestruturas e a protección do patrimonio e do medio ambiente.
“Non é día de repartir razóns nin de mirar atrás. É día de celebrar que Santiago gañou unha conexión que vai quedar para todos e que vai mellorar a vida diaria de moitas persoas”, sinalou.
O popular engadiu que a senda representa unha forma de entender a mobilidade urbana con “máis alternativas, máis conexións e máis liberdade para decidir como nos movemos”.
“Hai tres anos defendín que Santiago necesitaba esta conexión. Hoxe xa podemos utilizala”, concluíu.