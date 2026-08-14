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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

As Cancelas organiza un "rasca y gana" para mascotas y sus dueños

La acción se celebrará los días 18 y 19 de agosto y permitirá optar a tarjetas regalo, accesorios para animales y otros premios

Redacción Santiago
14/08/2026 13:04
Exterior del centro comercial As Cancelas
Exterior del centro comercial As Cancelas
Cedida
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El Centro Comercial As Cancelas celebrará los días 18 y 19 de agosto la acción promocional "Kiosko Patas Arriba", una propuesta dirigida a quienes visiten el recinto acompañados de sus mascotas.

La actividad se desarrollará de 11.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Para participar será necesario acudir con una mascota y presentar un ticket de compra de cualquier importe realizado en As Cancelas.

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Los participantes podrán acceder a un "rasca y gana" con diferentes premios, entre ellos tarjetas regalo de Kiwoko y accesorios para mascotas. Además, todos los participantes recibirán un café gratuito de La Biela para el propietario y una chuche para su mascota.

La iniciativa se enmarca en el modelo Pet Friendly de As Cancelas, que permite el acceso de mascotas a las zonas comunes y a más de 60 establecimientos identificados con el correspondiente distintivo.

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El centro cuenta también con un protocolo de convivencia que establece que las mascotas deben permanecer acompañadas de sus propietarios y sujetas con correa. En el caso de los animales considerados potencialmente peligrosos, será obligatorio el uso de bozal.

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