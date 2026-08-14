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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A USC convoca o primeiro Premio de Investigación en Xestión Cultural ‘Ana Goy Diz’, dotado con 3.000 euros

O prazo para presentar teses, TFG e TFM remata o 11 de setembro

Redacción Santiago
14/08/2026 18:45
Estudiantes de la USC
Estudiantes de la USC
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A Cátedra Institucional de Xestión Cultural da USC, en colaboración coa Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, convoca o primeiro Premio de Investigación en Xestión Cultural ‘Ana Goy Diz’, dotado con 3.000 euros.

O galardón busca promover e recoñecer estudos inéditos relacionados coa xestión cultural realizados en universidades galegas. Poderán concorrer persoas que defendesen, con anterioridade ao curso 2025/2026, unha tese de doutoramento, TFG ou TFM nesta área e que obtivesen a máxima cualificación académica.

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O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o 11 de setembro de 2026 e as candidaturas deberán tramitarse a través do rexistro electrónico da USC.

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