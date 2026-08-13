Una tesis de la USC plantea el aprovechamiento del medio natural como herramienta contra el despoblamiento

El autor de la tesis en el centro de la imagen USC

Una investigación desarrollada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC analiza cómo el aprovechamiento sostenible de los recursos del medio natural puede incorporarse a la enseñanza secundaria como una herramienta para ayudar a combatir la despoblación y favorecer la equidad entre el alumnado rural y urbano.

La tesis, realizada por Mario Outeiro, propone incorporar al currículo competencias relacionadas con el conocimiento del entorno, la educación ambiental, la agronomía, la ganadería, la industria alimentaria, el aprovechamiento del monte, el ocio o los oficios artesanales, entre otras. El objetivo es que el alumnado pueda conocer y valorar los recursos de su entorno y desarrollar en el futuro su vida en cualquier punto del territorio gallego.

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El investigador señala que los espacios rurales tienen una presencia reducida en el currículo y que el aprovechamiento de los recursos aparece de forma superficial y descriptiva, principalmente en materias como Geografía. Aunque desde la aprobación de la LOMLOE aumentó la presencia de contenidos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, estos no siempre están vinculados con el aprovechamiento de los recursos naturales.

La propuesta plantea que las competencias más básicas se trabajen en las materias existentes mediante proyectos interdisciplinarios, mientras que las más específicas se incorporen a materias obligatorias y optativas. La investigación también analiza las metodologías más adecuadas, la formación necesaria para el profesorado y los cursos de ESO y Bachillerato en los que podrían introducirse.

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El estudio contó con la participación de personas expertas del ámbito educativo y rural mediante el método Delphi, desarrollado en tres rondas. La investigación también recopiló experiencias que pueden servir como referencia para futuras iniciativas educativas.

Dirigida por Felipe Trillo Alonso, la tesis, titulada 'El aprovechamiento de los recursos del medio natural en la enseñanza secundaria: una herramienta contra la despoblación y para lograr la equidad entre el alumnado rural y el urbano', obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude.