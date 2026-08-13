Santiago lembrará os 90 anos do asasinato de Ánxel Casal cun acto en Raxoi
O acto, que terá lugar o 19 de agosto, lembrará tamén a figura do ilustrador Camilo Díaz Baliño e contará coa intervención do deseñador Pepe Barro
O Concello de Santiago celebrará o vindeiro 19 de agosto, coincidindo co 90 aniversario do asasinato do alcalde republicano Ánxel Casal, un acto institucional no Pazo de Raxoi para lembrar a súa figura e a doutras persoas represaliadas durante a Guerra Civil e a ditadura franquista.
A cita terá lugar ás 12.00 horas e estará encabezada pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Tamén contará coa participación de representantes dos concellos de Teo e Arzúa, tres localidades vinculadas aos últimos momentos da vida de Casal, así como de persoas e entidades relacionadas coa memoria histórica.
O acto prestará especial atención á relación entre Ánxel Casal e Camilo Díaz Baliño, ilustrador e delineante do Concello de Santiago, que foi asasinado cinco días antes que o alcalde republicano. Ambos compartiron os seus últimos días de vida presos na Falcona, o cárcere que o franquismo instalou nos baixos do Pazo de Raxoi.
A relación entre Casal e Díaz Baliño, tanto no ámbito persoal como político e artístico, será tamén o eixo da intervención do deseñador Pepe Barro, que abordará a importancia de ambos no desenvolvemento cultural e político de Galicia durante as primeiras décadas do século XX.
Ánxel Casal, alcalde e referente do galeguismo
Ánxel Casal era o alcalde de Santiago de Compostela en 1936 e desenvolveu tamén unha importante actividade política e cultural. Foi vicepresidente da Deputación da Coruña, membro do Partido Galeguista e das Irmandades da Fala e participou no impulso do Estatuto de Autonomía de 1936.
A súa traxectoria estivo estreitamente ligada á cultura galega, especialmente a través do seu labor como impresor e editor e do seu compromiso coa normalización da lingua. Xunto coa súa muller, María Miramontes, participou en diversos proxectos de relevancia para Santiago e para o conxunto de Galicia.
Con este acto, institucionalizado polo Concello de Santiago en 2023, a cidade volverá reivindicar a memoria de Ánxel Casal e Camilo Díaz Baliño e homenaxeará tamén a todas as persoas represaliadas por defender a liberdade, a democracia e os dereitos colectivos.