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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago lembrará os 90 anos do asasinato de Ánxel Casal cun acto en Raxoi

O acto, que terá lugar o 19 de agosto, lembrará tamén a figura do ilustrador Camilo Díaz Baliño e contará coa intervención do deseñador Pepe Barro

Redacción Santiago
13/08/2026 16:51
A estatua de Ánxel Casal en Compostela
Archivo
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O Concello de Santiago celebrará o vindeiro 19 de agosto, coincidindo co 90 aniversario do asasinato do alcalde republicano Ánxel Casal, un acto institucional no Pazo de Raxoi para lembrar a súa figura e a doutras persoas represaliadas durante a Guerra Civil e a ditadura franquista.

A cita terá lugar ás 12.00 horas e estará encabezada pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Tamén contará coa participación de representantes dos concellos de Teo e Arzúa, tres localidades vinculadas aos últimos momentos da vida de Casal, así como de persoas e entidades relacionadas coa memoria histórica.

O acto prestará especial atención á relación entre Ánxel Casal e Camilo Díaz Baliño, ilustrador e delineante do Concello de Santiago, que foi asasinado cinco días antes que o alcalde republicano. Ambos compartiron os seus últimos días de vida presos na Falcona, o cárcere que o franquismo instalou nos baixos do Pazo de Raxoi.

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A relación entre Casal e Díaz Baliño, tanto no ámbito persoal como político e artístico, será tamén o eixo da intervención do deseñador Pepe Barro, que abordará a importancia de ambos no desenvolvemento cultural e político de Galicia durante as primeiras décadas do século XX.

Ánxel Casal, alcalde e referente do galeguismo

Ánxel Casal era o alcalde de Santiago de Compostela en 1936 e desenvolveu tamén unha importante actividade política e cultural. Foi vicepresidente da Deputación da Coruña, membro do Partido Galeguista e das Irmandades da Fala e participou no impulso do Estatuto de Autonomía de 1936.

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A súa traxectoria estivo estreitamente ligada á cultura galega, especialmente a través do seu labor como impresor e editor e do seu compromiso coa normalización da lingua. Xunto coa súa muller, María Miramontes, participou en diversos proxectos de relevancia para Santiago e para o conxunto de Galicia.

Con este acto, institucionalizado polo Concello de Santiago en 2023, a cidade volverá reivindicar a memoria de Ánxel Casal e Camilo Díaz Baliño e homenaxeará tamén a todas as persoas represaliadas por defender a liberdade, a democracia e os dereitos colectivos.

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