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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O PP de Santiago promete renovar por completo o cemiterio de Boisaca

María Baleato asegura que o recinto precisa melloras na sinalización, nos accesos ás sepulturas e no mantemento das instalacións

Redacción Santiago
13/08/2026 17:03
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El estado actual del cementerio
PP Santiago
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O Partido Popular de Santiago promete acometer unha renovación completa do cemiterio municipal de Boisaca, ao considerar que o recinto, o maior espazo funerario da capital galega, precisa actuacións para “adequalo e dignificalo”.

As concelleiras populares María Baleato e Olaya Otero visitaron as instalacións para comprobar o seu estado. Baleato sinalou que xa reclamou en varias ocasións diferentes actuacións, especialmente na sinalización e numeración dos nichos e na reparación dos pasos interiores entre as sepulturas en terra.

A concelleira popular tamén asegurou que son frecuentes as queixas de persoas usuarias polas deficiencias no ornato e mantemento das instalacións, especialmente nas zonas laterais do recinto e pola presenza continuada de malas herbas nas inmediacións de nichos e sepulturas.

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Baleato considera que a imaxe global do cemiterio municipal “debería ser mellor” e apunta que, aínda que se realizaron algunhas actuacións, estas “non son suficientes”. Segundo a edil, Boisaca precisa de reformas de maior calado por tratarse dun espazo “moi respectado e querido pola veciñanza compostelá”.

Un dos principais puntos sinalados polo PP é a sinalización, xa que, segundo Baleato, resulta complicado localizar un nicho ou unha sepultura dun xeito sinxelo porque a numeración “non é correlativa, nin responde a unha orde coherente”.

Os populares tamén consideran necesario acondicionar os pasos intermedios entre as sepulturas en terra, que, segundo Baleato, se atopan en malas condicións e dificultan o acceso, ademais de supoñer un posible risco de caídas.

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A concelleira reclama igualmente a retirada das malas herbas dos nichos e das sepulturas e lembra que o contrato de conservación e mantemento do cemiterio municipal contempla, entre outras obrigas, o mantemento dos bloques de nichos, a retirada da vexetación e das malas herbas, a limpeza e reparación de cubertas e os labores de ordenación e numeración de sepulturas e nichos.

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