Fundación Amigos de Galicia y Alcampo Santiago activan una campaña para recoger material escolar

La campaña, activa hasta el 9 de septiembre, busca movilizar a la ciudadanía para que las dificultades económicas de las familias no se traduzcan en desigualdades para los menores. Cedida

La Fundación Amigos de Galicia y Alcampo Santiago han puesto en marcha este jueves una nueva edición de la campaña “Nas súas mochilas, o seu futuro”, una iniciativa solidaria destinada a facilitar material escolar a menores de familias en situación de vulnerabilidad ante el inicio del nuevo curso.

La campaña se desarrollará del 13 de agosto al 9 de septiembre y permitirá a la ciudadanía donar mochilas y material escolar nuevo en el establecimiento de Alcampo Santiago, situado en el Centro Comercial Área Central. Posteriormente, la Fundación se encargará de clasificar las donaciones y preparar las entregas en función de la edad, la etapa educativa y las necesidades de cada menor.

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La presentación tuvo lugar este jueves en las instalaciones de Alcampo Santiago y contó con la participación de Marta Cousiño, trabajadora social de la Fundación Amigos de Galicia, y Juan Rodríguez Castro, director de Alcampo Santiago.

1.249 mochilas entregadas en 2025

La campaña da continuidad al trabajo que la Fundación desarrolla cada año con motivo de la vuelta al colegio. Durante 2025, la entidad entregó 1.249 mochilas con material escolar a menores en situación de vulnerabilidad.

Las donaciones están destinadas a cubrir las necesidades de alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, con productos como mochilas, cuadernos, carpetas, estuches, lápices, bolígrafos, gomas, ceras y rotuladores, entre otros.

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Desde la Fundación destacan la importancia de que el material sea nuevo, con el objetivo de que los menores puedan comenzar el curso en condiciones similares a las de sus compañeros.

La campaña permanecerá activa hasta el 9 de septiembre y busca movilizar a la ciudadanía para que las dificultades económicas de las familias no se traduzcan en desigualdades para los menores en el ámbito educativo.