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Santiago de Compostela

El Coro y la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia cierran mañana Música en Compostela

El concierto será gratuito a las 20.00 horas en la iglesia de San Martín Pinario

Redacción Santiago
13/08/2026 20:19
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El Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) y la Orquesta Joven de la OSG serán los encargados de cerrar este viernes, 14 de agosto, la 68ª edición del curso internacional Música en Compostela con un concierto gratuito y abierto al público hasta completar aforo.

El recital comenzará a las 20.00 horas en la iglesia de San Martín Pinario y estará dirigido por Javier Fajardo. Como solistas intervendrán las sopranos Nuria Leiro y Sofía Rodríguez, las altos Guillermina Gallardo y Andrea Varela, los tenores Carlos Mago y Sergio Malvar y los bajos Lucas López y Pablo Nieves.

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El programa recorrerá diferentes épocas y estilos de la música coral, con obras de Arvo Pärt, Sebastián Durón, Melchor López y José Maurício Nunes, entre otros compositores.

El Coro de la OSG, creado en 1998, cuenta con más de setenta voces y desarrolla repertorio sinfónico-coral, operístico y a capella. La formación está dirigida artísticamente por Carlos Mena y musicalmente por Javier Fajardo.

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Con este concierto concluye una nueva edición de Música en Compostela, que durante estos días ha reunido en Santiago a estudiantes procedentes de distintos países para participar en clases magistrales, conferencias y conciertos.

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