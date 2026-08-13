Cogami ofrece un nuevo curso AFD gratuito para personas desempleadas en Santiago

El alumnado del curso impartido el año pasado Cogami

Las personas en situación de desempleo de Santiago de Compostela tendrán la oportunidad de participar en un nuevo curso gratuito del programa de formación para el empleo AFD, dirigido a mejorar la preparación, reorientar la trayectoria profesional y ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral.

La formación, impulsada por Cogami, comenzará el 28 de septiembre de 2026 e incluirá un período de formación en empresa, que permitirá al alumnado adquirir experiencia práctica relacionada con el ámbito profesional en el que se está formando.

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El curso Operaciones auxiliares de servicios administrativos básicos y generales tendrá una duración de 508 horas y se desarrollará hasta el 5 de marzo de 2027, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en las instalaciones de Cogami Santiago, situadas en rúa Modesto Brocos, 3º bloque, baixos.

La acción formativa está dirigida a personas que se encuentren en situación de desempleo y permitirá adquirir competencias vinculadas al ámbito administrativo, además de contar con un período de formación en empresa.

Además de Santiago, Cogami pondrá en marcha tres cursos AFD en Lugo y Ourense. En Lugo se impartirán Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, de 408 horas, y Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, de 508 horas. En Ourense se ofrecerá también esta última especialidad, con 508 horas de formación. Todas las acciones serán gratuitas e incluirán formación en empresa.

Desde Cogami animan a las personas que actualmente se encuentran en situación de desempleo a informarse sobre estas acciones formativas y valorar la formación como una vía para adquirir nuevas competencias, reorientar su trayectoria profesional y mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

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Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con los centros de Cogami correspondientes para conocer los requisitos de acceso, el proceso de inscripción y la disponibilidad de plazas.

Estas formaciones están cofinanciadas por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y el Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes.