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Santiago de Compostela

Cogami ofrece un nuevo curso AFD gratuito para personas desempleadas en Santiago

La formación en operaciones auxiliares de servicios administrativos comenzará el 28 de septiembre y contará con un período de formación en empresa

Redacción Santiago
13/08/2026 11:44
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El alumnado del curso impartido el año pasado
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Las personas en situación de desempleo de Santiago de Compostela tendrán la oportunidad de participar en un nuevo curso gratuito del programa de formación para el empleo AFD, dirigido a mejorar la preparación, reorientar la trayectoria profesional y ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral.

La formación, impulsada por Cogami, comenzará el 28 de septiembre de 2026 e incluirá un período de formación en empresa, que permitirá al alumnado adquirir experiencia práctica relacionada con el ámbito profesional en el que se está formando.

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El curso Operaciones auxiliares de servicios administrativos básicos y generales tendrá una duración de 508 horas y se desarrollará hasta el 5 de marzo de 2027, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en las instalaciones de Cogami Santiago, situadas en rúa Modesto Brocos, 3º bloque, baixos.

La acción formativa está dirigida a personas que se encuentren en situación de desempleo y permitirá adquirir competencias vinculadas al ámbito administrativo, además de contar con un período de formación en empresa.

Además de Santiago, Cogami pondrá en marcha tres cursos AFD en Lugo y Ourense. En Lugo se impartirán Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, de 408 horas, y Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, de 508 horas. En Ourense se ofrecerá también esta última especialidad, con 508 horas de formación. Todas las acciones serán gratuitas e incluirán formación en empresa.

Desde Cogami animan a las personas que actualmente se encuentran en situación de desempleo a informarse sobre estas acciones formativas y valorar la formación como una vía para adquirir nuevas competencias, reorientar su trayectoria profesional y mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

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Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con los centros de Cogami correspondientes para conocer los requisitos de acceso, el proceso de inscripción y la disponibilidad de plazas.

Estas formaciones están cofinanciadas por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y el Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes.

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