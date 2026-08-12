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Santiago de Compostela

Wizz Air adelanta a diciembre la apertura de su base en Santiago y anuncia nuevas rutas

La compañía tendrá un avión basado en Lavacolla y conectará la capital gallega con Roma y Varsovia, además de cinco destinos nacionales

Efe
12/08/2026 12:42
Un momento de la presentación del desembarco de Wizz Air en Santiago
Un momento de la presentación del desembarco de Wizz Air en Santiago
EFE
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Wizz Air adelantará al 17 de diciembre de 2026 la apertura de su nueva base en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, inicialmente prevista para febrero de 2027, y anuncia siete conexiones desde Lavacolla, entre ellas dos nuevas rutas internacionales con Roma Fiumicino y Varsovia Modlin.

La compañía húngara de bajo coste tendrá un avión basado de forma permanente en Santiago y operará desde el aeropuerto compostelano un total de siete rutas, cinco nacionales y dos internacionales, todas ellas durante todo el año.

Un momento de la presentación del desembarco de Wizz Air en Santiago

Wizz Air abrirá diez nuevas rutas desde Santiago y establecerá una base en el aeropuerto Rosalía de Castro

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Además de las conexiones con Roma y Varsovia, Wizz Air enlazará Santiago con Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura, Málaga y Zaragoza.

La llegada de Wizz Air a Santiago se produce después del cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto compostelano durante el invierno 2025-2026. La compañía irlandesa dejó entonces de operar algunas rutas desde Lavacolla y anunció un importante recorte de plazas, aunque mantiene parte de su operativa en la capital gallega.

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La nueva base de Santiago se suma a las que Wizz Air anunció el pasado mes de julio en Madrid y Valencia.

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