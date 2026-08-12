Wizz Air adelanta a diciembre la apertura de su base en Santiago y anuncia nuevas rutas

Un momento de la presentación del desembarco de Wizz Air en Santiago EFE

Wizz Air adelantará al 17 de diciembre de 2026 la apertura de su nueva base en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, inicialmente prevista para febrero de 2027, y anuncia siete conexiones desde Lavacolla, entre ellas dos nuevas rutas internacionales con Roma Fiumicino y Varsovia Modlin.

La compañía húngara de bajo coste tendrá un avión basado de forma permanente en Santiago y operará desde el aeropuerto compostelano un total de siete rutas, cinco nacionales y dos internacionales, todas ellas durante todo el año.

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Además de las conexiones con Roma y Varsovia, Wizz Air enlazará Santiago con Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura, Málaga y Zaragoza.

La llegada de Wizz Air a Santiago se produce después del cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto compostelano durante el invierno 2025-2026. La compañía irlandesa dejó entonces de operar algunas rutas desde Lavacolla y anunció un importante recorte de plazas, aunque mantiene parte de su operativa en la capital gallega.

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La nueva base de Santiago se suma a las que Wizz Air anunció el pasado mes de julio en Madrid y Valencia.