Wizz Air adelanta a diciembre la apertura de su base en Santiago y anuncia nuevas rutas
La compañía tendrá un avión basado en Lavacolla y conectará la capital gallega con Roma y Varsovia, además de cinco destinos nacionales
Wizz Air adelantará al 17 de diciembre de 2026 la apertura de su nueva base en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, inicialmente prevista para febrero de 2027, y anuncia siete conexiones desde Lavacolla, entre ellas dos nuevas rutas internacionales con Roma Fiumicino y Varsovia Modlin.
La compañía húngara de bajo coste tendrá un avión basado de forma permanente en Santiago y operará desde el aeropuerto compostelano un total de siete rutas, cinco nacionales y dos internacionales, todas ellas durante todo el año.
Además de las conexiones con Roma y Varsovia, Wizz Air enlazará Santiago con Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura, Málaga y Zaragoza.
La llegada de Wizz Air a Santiago se produce después del cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto compostelano durante el invierno 2025-2026. La compañía irlandesa dejó entonces de operar algunas rutas desde Lavacolla y anunció un importante recorte de plazas, aunque mantiene parte de su operativa en la capital gallega.
La nueva base de Santiago se suma a las que Wizz Air anunció el pasado mes de julio en Madrid y Valencia.