Turespaña y United Airlines impulsan la promoción de la ruta entre Nueva York y Santiago

Fotografía de archivo de un avión de United Airlines que se eleva sobre aeronaves de American Airlines en un aeropuerto de Estados Unidos. EFE

Turespaña y United Airlines han firmado dos convenios para desarrollar acciones conjuntas de promoción de las rutas que conectan Nueva York con Bilbao y Nueva York con Santiago de Compostela.

El objetivo de estos acuerdos es aumentar la visibilidad de los destinos españoles en el mercado estadounidense y contribuir a la diversificación de los flujos turísticos hacia distintos territorios del país. Las actuaciones incluirán campañas de marketing en medios digitales, aunque también podrán desarrollarse acciones en medios tradicionales.

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La inversión conjunta prevista asciende a 400.000 dólares (346.728 euros), aportados a partes iguales por Turespaña y United Airlines.

El convenio permitirá reforzar la promoción de la conexión entre Nueva York y Santiago de Compostela, una ruta estratégica para la llegada de visitantes estadounidenses a Galicia.

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Estados Unidos se mantiene como uno de los principales mercados turísticos para España. En 2025, los visitantes estadounidenses realizaron un gasto turístico de 10.200 millones de euros, un 13,4 % más que el año anterior. La tendencia positiva se mantiene en 2026, con 2,3 millones de turistas estadounidenses llegados a España durante el primer semestre, un 9,5 % más que en el mismo periodo de 2025.