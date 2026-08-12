El WOS Festival completa su cartel para su novena edición en Santiago

Blood of Aza forma parte del cartel WOS 2026

El WOS Festival x SON Estrella Galicia ha completado la programación de su novena edición, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Santiago de Compostela. El cartel reúne 26 proyectos de música electrónica y experimental contemporánea y volverá a ocupar diferentes espacios de la ciudad.

Uno de los principales reclamos de esta edición es el carácter inédito de buena parte de las propuestas. 13 de los 26 proyectos, el 50 %, llegarán con estrenos en España, nuevos trabajos o formatos audiovisuales, entre ellos la presentación mundial del nuevo concierto audiovisual de Blood of Aza.

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También se estrenarán en España mātr, de Paul Jebanasam; Friction, de Slikback feat. maltdisney & Tasya; Foundry, de Yu Su, y Who Owns the Dark?, de Demdike Stare. A ellos se suman nuevos espectáculos audiovisuales de Space Afrika y Visible Cloaks y trabajos de Ana Roxanne, Ben Vince, Israa Shalaby, Juli Deák, Midori Hirano, Shackleton, SKY H1 y Tujiko Noriko.

El festival volverá a repartir su programación por diferentes espacios de Santiago. El Teatro Principal, la Igrexa da Universidade, la Fundación Eugenio Granell, la Fundación Laboral da Construción y Capitol serán algunos de los escenarios de esta edición. El programa también llegará al Parque de Bonaval, el CGAC, la Sede Afundación y NUMAX.

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La organización destaca precisamente la relación entre las propuestas artísticas y los espacios que las acogen, con un recorrido que combina teatros, iglesias, museos, naves industriales, salas de cine y espacios públicos.

Los Weekend Pass continúan a la venta e incluyen acceso a toda la programación y entrada prioritaria a los espacios con aforo limitado. Las entradas de día se pondrán a la venta próximamente.