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Santiago de Compostela

El PP reclama una actuación en la rúa dos Caraveis, en Vidán, cerrada al tráfico desde 2024

Los populares recuerdan que el pleno aprobó por unanimidad en 2024 una moción para mejorar el acceso y reclaman al Concello que ejecute la actuación

Redacción Santiago
12/08/2026 12:31
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El Partido Popular de Santiago ha reclamado al Concello una actuación en la rúa dos Caraveis, en el barrio de Vidán, cuyo acceso permanece cerrado al tráfico desde enero de 2024.

El concejal popular Adrián Villa ha señalado que el acceso ya había sufrido un cierre parcial durante 2023 y que posteriormente se procedió a su cierre completo. Según el PP, la situación afecta a vecinos que utilizan esta vía para acceder a sus viviendas y al monte de Moas de Abaixo.

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Los populares recuerdan además que el Pleno municipal aprobó por unanimidad en julio de 2024 una moción en la que se solicitaba una actuación para garantizar el acceso y la seguridad de los inmuebles de la zona.

El PP reclama ahora que el Concello dé cumplimiento a ese acuerdo y acometa la actuación pendiente. Villa también ha señalado que la situación se suma a otros problemas de mantenimiento denunciados por los vecinos de Vidán, entre ellos el estado del firme en la rúa de Vidán, a la altura del lavadoiro.

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