Santiago mantiene las restricciones de agua ante la prealerta por escasez en el Tambre

Las restricciones permanecerán vigentes hasta que la situación de abastecimiento permita su retirada. Cedida

El Concello de Santiago recuerda a la ciudadanía las restricciones y recomendaciones vigentes ante la activación por parte de la Xunta de Galicia de la fase de prealerta por escasez moderada de agua en la unidad territorial de explotación (UTE) del río Tambre.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, solicita la colaboración vecinal ante la disminución de las reservas y recuerda que continúa vigente el bando publicado el pasado 29 de julio con las medidas para garantizar el abastecimiento de agua potable y los usos esenciales.

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Entre las prohibiciones se encuentra el llenado total o parcial de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos con agua de la red municipal, salvo en los negocios que dispongan de licencia para esta actividad.

También está prohibido utilizar agua de la red municipal para el riego de jardines, zonas verdes, huertas de ocio y espacios ornamentales. Solo se permiten los riegos imprescindibles para evitar la muerte de vegetación arbustiva o arbórea.

Asimismo, no se pueden utilizar fuentes ornamentales que se abastezcan de agua potable y no dispongan de un sistema de recirculación.

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El Ayuntamiento recomienda además realizar un uso responsable del agua y evitar consumos innecesarios, tanto en el ámbito doméstico como en el comercial.

Las restricciones permanecerán vigentes hasta que la situación de abastecimiento permita su retirada.