Las empresas de Santiago ya pueden optar a 54.000 euros en premios por sus buenas prácticas

La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, reconoce a empresas de Santiago que destaquen por sus buenas prácticas Concello de Santiago

El plazo para optar a los V Premios a la Excelencia Empresarial de la Agenda Urbana 2030 del Ayuntamiento de Santiago se abrirá este miércoles, 12 de agosto, y permanecerá abierto durante 20 días hábiles.

La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, reconoce a empresas de Santiago que destaquen por sus buenas prácticas en ámbitos como la conciliación laboral y familiar, la economía circular, la innovación, la comercialización de productos y servicios culturales o la economía social, entre otros.

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La quinta edición contempla seis categorías, con un premio de 6.000 euros para cada una, lo que suma 36.000 euros. Además, se concederán tres menciones dotadas con 2.000 euros cada una, por lo que la convocatoria repartirá un total de 42.000 euros.

Podrán participar las empresas que tengan su sede social y fiscal y, al menos, un centro de actividad en Santiago de Compostela, con independencia de su forma jurídica o del sector en el que desarrollen su actividad.

Los premios también buscan reconocer iniciativas relacionadas con los objetivos de la Agenda Urbana 2030 de Santiago, así como proyectos que contribuyan a atraer, retener o mejorar el talento y a favorecer la consolidación y el desarrollo empresarial.