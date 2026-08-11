Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Las empresas de Santiago ya pueden optar a 54.000 euros en premios por sus buenas prácticas

El plazo para presentar candidaturas a la quinta edición de los Premios a la Excelencia Empresarial se abre este miércoles y permanecerá abierto durante 20 días hábiles

Redacción Santiago
11/08/2026 18:32
EXCE_BALIDEA
La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, reconoce a empresas de Santiago que destaquen por sus buenas prácticas
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El plazo para optar a los V Premios a la Excelencia Empresarial de la Agenda Urbana 2030 del Ayuntamiento de Santiago se abrirá este miércoles, 12 de agosto, y permanecerá abierto durante 20 días hábiles.

La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, reconoce a empresas de Santiago que destaquen por sus buenas prácticas en ámbitos como la conciliación laboral y familiar, la economía circular, la innovación, la comercialización de productos y servicios culturales o la economía social, entre otros.

A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, presentou a nova convocatoria de axudas á economía social, dotada cun orzamento de 140.000 euros

Abre el plazo para solicitar las ayudas de hasta 5.000 euros para empresas de economía social

Más información

La quinta edición contempla seis categorías, con un premio de 6.000 euros para cada una, lo que suma 36.000 euros. Además, se concederán tres menciones dotadas con 2.000 euros cada una, por lo que la convocatoria repartirá un total de 42.000 euros.

Podrán participar las empresas que tengan su sede social y fiscal y, al menos, un centro de actividad en Santiago de Compostela, con independencia de su forma jurídica o del sector en el que desarrollen su actividad.

Los premios también buscan reconocer iniciativas relacionadas con los objetivos de la Agenda Urbana 2030 de Santiago, así como proyectos que contribuyan a atraer, retener o mejorar el talento y a favorecer la consolidación y el desarrollo empresarial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

EXCE_BALIDEA

Las empresas de Santiago ya pueden optar a 54.000 euros en premios por sus buenas prácticas
redacción santiago
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, presentou a nova convocatoria de axudas á economía social, dotada cun orzamento de 140.000 euros

Abre el plazo para solicitar las ayudas de hasta 5.000 euros para empresas de economía social
redacción santiago
Diseño sin título (1)

Santiago mantiene las restricciones de agua ante la prealerta por escasez en el Tambre
redacción santiago
O Arquivo Histórico Universitario da USC acolle unha exposición con fondos documentais do Hospital Real, a Capitanía Xeral de Galicia e outros arquivos históricos entre o 8 e o 12 de xuño

La USC acogerá a 95 jóvenes del exterior gracias a las becas BEME de la Xunta
Agencias