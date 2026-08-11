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Santiago de Compostela

La USC acogerá a 95 jóvenes del exterior gracias a las becas BEME de la Xunta

La décima edición del programa facilitará que cerca de 250 gallegos residentes fuera de España cursen un máster en las universidades gallegas

Agencias y Redacción Santiago
11/08/2026 17:14
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El programa BEME se enmarca en la Estratexia Galicia Retorna, impulsada por la Xunta para facilitar el regreso y la integración de las personas gallegas residentes en el exterior.
Santi Alvite
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La Secretaría Xeral da Emigración ha publicado este martes el listado definitivo de las personas beneficiarias de las Bolsas de Excelencia Xuventude Exterior (BEME), un programa de la Xunta destinado a favorecer el retorno de la juventud gallega residente en el exterior.

En esta décima edición, cerca de 250 jóvenes podrán cursar estudios de máster en las universidades gallegas. De ellos, 95 realizarán sus estudios en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), mientras que otros 111 lo harán en la Universidade de Vigo y 43 en la Universidade da Coruña.

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La mayor parte de las personas beneficiarias procede de América Latina. Argentina encabeza la lista, con 94 estudiantes, seguida de Brasil, con 37; Cuba, con 31; Uruguay y Venezuela, con 26 cada uno, y México, con nueve.

Además, 16 beneficiarios proceden de distintos países europeos, entre ellos Alemania, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, mientras que también hay un estudiante procedente de Nueva Zelanda.

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Las becas cuentan con una cuantía de entre 8.000 y 12.500 euros, en función del origen geográfico de cada beneficiario y del número de créditos que curse. Las ayudas están destinadas a cubrir gastos relacionados con la matrícula, los desplazamientos, el alojamiento y la manutención durante su estancia en Galicia.

El programa BEME se enmarca en la Estratexia Galicia Retorna, impulsada por la Xunta para facilitar el regreso y la integración de las personas gallegas residentes en el exterior.

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