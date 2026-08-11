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Santiago de Compostela

Begoña Vila protagoniza un documental sobre la próxima gran misión científica de la NASA

La científica gallega regresa a Galicia para observar el eclipse y participar en la grabación de 'Rumbo ás estrelas (Despois da eclipse)'

Redacción Santiago
11/08/2026 17:01
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Begoña VIla en la presentación del documental que contará su vida
Cedida
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La científica e ingeniera gallega Begoña Vila protagoniza 'Rumbo ás estrelas (Despois da eclipse)', un documental que sigue su trabajo en el desarrollo del telescopio espacial Nancy Grace Roman, la próxima gran misión científica de la NASA.

El proyecto, producido por Meteórica Cine en coproducción con Abano Producións, fue presentado este martes en Santiago de Compostela, coincidiendo con la visita de Vila a Galicia para observar el eclipse total de Sol del 12 de agosto y con el inicio del rodaje en la comunidad.

Begoña Vila, nacida en Valadares (Vigo) y residente en Maryland (Estados Unidos), forma parte del equipo que desarrolla el Nancy Grace Roman. La científica gallega también tuvo un papel destacado en el telescopio espacial James Webb, del que fue ingeniera jefa de sistemas.

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será visible desde distintos tramos del Camino de Santiago, con especial afluencia prevista en rutas como el Camino Francés y el Portugués

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Durante la presentación del documental, Vila compartió su experiencia profesional y explicó el trabajo que se está realizando en torno al Nancy Grace Roman, así como la relevancia del eclipse total que podrá observarse este miércoles desde Galicia.

Precisamente, el fenómeno astronómico tendrá un papel destacado en la película. La relación entre el eclipse y el nuevo telescopio se encuentra en la necesidad de bloquear la luz para poder observar aquello que normalmente permanece oculto. El Nancy Grace Roman contará con un coronógrafo diseñado para ocultar el brillo de las estrellas y facilitar la detección de exoplanetas que orbitan a su alrededor.

La visita de Vila a Galicia permitirá además grabar una parte especialmente personal del documental, con su regreso a su tierra y la observación del eclipse junto a familiares y amistades, en un momento clave para la misión, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 30 de agosto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

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Una mirada científica y personal

'Rumbo ás estrelas (Despois da eclipse)' pretende acercar al público el proceso técnico y humano que existe detrás de una de las misiones más ambiciosas de la NASA, pero también la trayectoria personal de Vila y los retos de desarrollar una carrera científica.

El rodaje se desarrolla entre Galicia y Estados Unidos, con localizaciones vinculadas a la NASA como el Centro de Vuelo Espacial Goddard, el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial y el Centro Espacial Kennedy.

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El documental está dirigido y escrito por Alba Prol y cuenta con la participación de Odisea y Televisión de Galicia, además del apoyo de AGADIC y del ICAA y el patrocinio de Xacobeo 2027.

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