Santiago de Compostela
Abre el plazo para solicitar las ayudas de hasta 5.000 euros para empresas de economía social
Las empresas y entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 1 de octubre
El Concello de Santiago abre este miércoles, 12 de agosto, el plazo para solicitar las Axudas a Empresas de Economía Social, que permanecerá abierto hasta el 1 de octubre.
La convocatoria, cuyo extracto fue publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), está dirigida a pequeñas y medianas empresas con forma jurídica de cooperativa, sociedad laboral, centro especial de emprego ou empresa de inserción.
Las ayudas, de hasta 5.000 euros por entidad beneficiaria, están destinadas a apoyar gastos corrientes vinculados al desarrollo de la actividad empresarial.