Abre el plazo para solicitar las ayudas de hasta 5.000 euros para empresas de economía social

A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, presentou a nova convocatoria de axudas á economía social, dotada cun orzamento de 140.000 euros Concello de Santiago

El Concello de Santiago abre este miércoles, 12 de agosto, el plazo para solicitar las Axudas a Empresas de Economía Social, que permanecerá abierto hasta el 1 de octubre.

Santiago aumenta ata os 140.000 euros as axudas para empresas de economía social Más información

La convocatoria, cuyo extracto fue publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), está dirigida a pequeñas y medianas empresas con forma jurídica de cooperativa, sociedad laboral, centro especial de emprego ou empresa de inserción.

Las ayudas, de hasta 5.000 euros por entidad beneficiaria, están destinadas a apoyar gastos corrientes vinculados al desarrollo de la actividad empresarial.