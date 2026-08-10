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Santiago de Compostela

Un vuelo entre Sevilla y Santiago permitirá ver el eclipse desde el aire

La conexión de Vueling figura entre las nueve rutas que atravesarán zonas próximas a la trayectoria del fenómeno

Efe
10/08/2026 17:25
VY
En total, serán once vuelos de Vueling los que permitirán contemplar el eclipse desde el aire.
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El eclipse solar del próximo miércoles también podrá contemplarse desde el aire. Vueling ha incluido la conexión entre Sevilla y Santiago de Compostela entre las nueve rutas cuyos aviones atravesarán zonas próximas a la trayectoria del fenómeno.

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será visible desde distintos tramos del Camino de Santiago, con especial afluencia prevista en rutas como el Camino Francés y el Portugués

Todo lo que debes saber sobre el eclipse total de Sol que oscurecerá Galicia el 12 de agosto

Más información

Los pasajeros de estas conexiones podrán observar el eclipse de forma parcial desde las ventanillas del avión, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La compañía repartirá además gafas homologadas a bordo para seguir el fenómeno con la protección adecuada.

En total, serán once vuelos de Vueling los que permitirán contemplar el eclipse desde el aire. Dos de ellos, los que conectan Barcelona con Lisboa y Palma de Mallorca con Lisboa, coincidirán con la fase de totalidad, cuando la Luna cubra por completo el disco solar.

Eclipse en Santiago

Turismo de Santiago repartirá 2.026 gafas y postales para el eclipse

Más información

El resto de rutas atravesarán zonas próximas a la trayectoria y permitirán observar el eclipse de forma parcial. Además de la conexión con Santiago, Vueling señala vuelos entre Lisboa y Barcelona, Bilbao y Alicante, Barcelona, Ibiza, Valencia y Málaga con París, e Ibiza con Málaga y Sevilla.

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