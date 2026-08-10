Un vuelo entre Sevilla y Santiago permitirá ver el eclipse desde el aire

En total, serán once vuelos de Vueling los que permitirán contemplar el eclipse desde el aire.

El eclipse solar del próximo miércoles también podrá contemplarse desde el aire. Vueling ha incluido la conexión entre Sevilla y Santiago de Compostela entre las nueve rutas cuyos aviones atravesarán zonas próximas a la trayectoria del fenómeno.

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Los pasajeros de estas conexiones podrán observar el eclipse de forma parcial desde las ventanillas del avión, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La compañía repartirá además gafas homologadas a bordo para seguir el fenómeno con la protección adecuada.

En total, serán once vuelos de Vueling los que permitirán contemplar el eclipse desde el aire. Dos de ellos, los que conectan Barcelona con Lisboa y Palma de Mallorca con Lisboa, coincidirán con la fase de totalidad, cuando la Luna cubra por completo el disco solar.

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El resto de rutas atravesarán zonas próximas a la trayectoria y permitirán observar el eclipse de forma parcial. Además de la conexión con Santiago, Vueling señala vuelos entre Lisboa y Barcelona, Bilbao y Alicante, Barcelona, Ibiza, Valencia y Málaga con París, e Ibiza con Málaga y Sevilla.