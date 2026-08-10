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Santiago de Compostela

Turismo de Santiago repartirá 2.026 gafas y postales para el eclipse

Los ejemplares se podrán recoger gratis este martes y miércoles en la oficina de información turística de la rúa do Vilar

Redacción Santiago
10/08/2026 16:24
Eclipse en Santiago
Eclipse en Santiago
Concello de Santiago
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Turismo de Santiago repartirá este martes y miércoles un total de 2.026 gafas para observar el eclipse solar y otras tantas postales conmemorativas del fenómeno.

El material se entregará de forma gratuita en la oficina de información turística de la rúa do Vilar, tanto a turistas como a vecinos. Cada persona podrá recoger un máximo de dos unidades, hasta agotar existencias.

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será visible desde distintos tramos del Camino de Santiago, con especial afluencia prevista en rutas como el Camino Francés y el Portugués

Todo lo que debes saber sobre el eclipse total de Sol que oscurecerá Galicia el 12 de agosto

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La entidad municipal de promoción turística también ha habilitado en su página web un espacio con información sobre el eclipse y su visibilidad desde Santiago.

Aunque la franja de totalidad pasará unos kilómetros al norte de la ciudad, Santiago registrará una magnitud de eclipse parcial superior al 99%, rozando casi por completo la oscuridad total justo antes de la puesta de sol.

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será visible desde distintos tramos del Camino de Santiago, con especial afluencia prevista en rutas como el Camino Francés y el Portugués

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El momento de máxima ocultación está previsto alrededor de las 20.30 horas, cuando el Sol se encontrará a unos 12 grados sobre el horizonte, en dirección oeste-noroeste.

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