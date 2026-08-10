Turismo de Santiago repartirá 2.026 gafas y postales para el eclipse
Los ejemplares se podrán recoger gratis este martes y miércoles en la oficina de información turística de la rúa do Vilar
Turismo de Santiago repartirá este martes y miércoles un total de 2.026 gafas para observar el eclipse solar y otras tantas postales conmemorativas del fenómeno.
El material se entregará de forma gratuita en la oficina de información turística de la rúa do Vilar, tanto a turistas como a vecinos. Cada persona podrá recoger un máximo de dos unidades, hasta agotar existencias.
La entidad municipal de promoción turística también ha habilitado en su página web un espacio con información sobre el eclipse y su visibilidad desde Santiago.
Aunque la franja de totalidad pasará unos kilómetros al norte de la ciudad, Santiago registrará una magnitud de eclipse parcial superior al 99%, rozando casi por completo la oscuridad total justo antes de la puesta de sol.
El momento de máxima ocultación está previsto alrededor de las 20.30 horas, cuando el Sol se encontrará a unos 12 grados sobre el horizonte, en dirección oeste-noroeste.