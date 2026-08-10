Turismo de Santiago repartirá 2.026 gafas y postales para el eclipse

Eclipse en Santiago Concello de Santiago

Turismo de Santiago repartirá este martes y miércoles un total de 2.026 gafas para observar el eclipse solar y otras tantas postales conmemorativas del fenómeno.

El material se entregará de forma gratuita en la oficina de información turística de la rúa do Vilar, tanto a turistas como a vecinos. Cada persona podrá recoger un máximo de dos unidades, hasta agotar existencias.

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La entidad municipal de promoción turística también ha habilitado en su página web un espacio con información sobre el eclipse y su visibilidad desde Santiago.

Aunque la franja de totalidad pasará unos kilómetros al norte de la ciudad, Santiago registrará una magnitud de eclipse parcial superior al 99%, rozando casi por completo la oscuridad total justo antes de la puesta de sol.

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El momento de máxima ocultación está previsto alrededor de las 20.30 horas, cuando el Sol se encontrará a unos 12 grados sobre el horizonte, en dirección oeste-noroeste.