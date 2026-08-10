Todo lo que debes saber sobre el eclipse total de Sol que oscurecerá Galicia el 12 de agosto

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El cielo gallego volverá a apagarse a plena luz del día el próximo 12 de agosto de 2026. Será durante un eclipse solar total que convertirá a Galicia en uno de los mejores lugares de la Península para contemplar este fenómeno, un acontecimiento tan excepcional que, según el Club Vega de Astronomía de Compostela, no volverá a cruzar la comunidad hasta el año 2480. La última vez que la sombra de un eclipse total alcanzó territorio gallego fue en 1912, aunque únicamente afectó a una estrecha franja de la provincia de Ourense durante menos de un segundo.

La sombra de la Luna cubrirá alrededor del 55 % de la comunidad, convirtiendo la jornada en una cita histórica para aficionados y expertos en astronomía. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no desde todos los puntos de la geografía gallega se observará el fenómeno con la misma intensidad. En el caso de Santiago de Compostela será un eclipse parcial que dará inicio a las 19.31 y terminará a las 21.22, teniendo su momento álgido a las 20.29.

Las recomendaciones para poder disfrutar de este fenómeno desde la capital compostelana son que, debido a que la posición del Sol será baja cara el oeste/oeste-noroeste en el momento máximo del eclipse, hay que elegir un lugar con el horizonte oeste despejado.

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¿Qué es un eclipse solar?

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre. Dependiendo de la posición del observador, el fenómeno puede ser parcial, anular o total. En este último caso, la Luna cubre completamente el disco solar durante unos minutos, el cielo se oscurece como si anocheciera, la temperatura desciende y se hace visible la corona solar, la tenue atmósfera exterior del Sol. La franja desde la que puede contemplarse esta totalidad es muy estrecha y, en el eclipse del 12 de agosto de 2026, atravesará buena parte de Galicia, mientras que las zonas situadas fuera de ese recorrido únicamente podrán observar un eclipse parcial.

La visibilidad variará notablemente según el punto de observación: mientras que buena parte de las provincias de A Coruña y Lugo quedarán dentro del recorrido de la sombra de la Luna, en Pontevedra y Ourense la totalidad se limitará a determinados municipios del interior, predominando en el resto del territorio un eclipse parcial de gran magnitud.

El fenómeno se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte occidental, por lo que elegir el lugar de observación será determinante. Los expertos recomiendan buscar emplazamientos con el horizonte oeste completamente despejado, como miradores, playas o áreas elevadas, evitando montañas, edificios u otros obstáculos que puedan ocultar el Sol en los últimos minutos del eclipse. También aconsejan planificar el desplazamiento con antelación, ya que se espera una elevada afluencia de visitantes en las zonas de totalidad, y consultar los mapas oficiales del Instituto Geográfico Nacional para confirmar si el municipio elegido se encuentra dentro de la franja donde podrá contemplarse el eclipse total.

La previsión es que el eclipse atraiga a miles de aficionados a la astronomía y turistas hasta los puntos de Galicia situados dentro de la franja de totalidad. La combinación de un fenómeno excepcional, unas buenas condiciones de observación y el hecho de que no volverá a repetirse en la comunidad hasta dentro de más de cuatro siglos, convierten la cita en uno de los acontecimientos científicos y turísticos más relevantes de la década.

Entre las opciones seguras para observar el eclipse está la posibilidad de fabricar un proyector casero con una caja de cartón USC

Observar el fenómeno de forma segura

La observación del eclipse exige extremar las precauciones para evitar daños irreversibles en la vista. El Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago de Compostela recuerda que nunca debe mirarse directamente al Sol sin la protección adecuada y desaconseja utilizar gafas de sol convencionales, radiografías o cualquier otro material no homologado. Asimismo, advierte de que está totalmente prohibido observar el eclipse con prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos, ya que concentran la radiación y pueden provocar lesiones oculares graves en cuestión de segundos.

Entre las opciones más seguras, la USC recomienda la proyección de la imagen del Sol sobre una cartulina mediante pequeños telescopios o proyectores solares, un sistema que permite la observación simultánea de varias personas sin riesgo. También pueden utilizarse gafas homologadas para eclipses, que conviene adquirir en ópticas o establecimientos especializados y emplear únicamente durante breves intervalos. Como alternativa sencilla, es posible fabricar un proyector casero con una caja de cartón y un pequeño orificio, que reproduce la imagen del Sol eclipsado sin necesidad de mirar directamente al astro.

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Evitar desplazamientos innecesarios

Las recomendaciones de seguridad no se limitan únicamente a la protección ocular. Con motivo del eclipse total, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha pedido a la ciudadanía que, siempre que sea posible, evite desplazamientos innecesarios y disfrute del fenómeno desde su lugar de residencia, con el fin de reducir aglomeraciones y facilitar la gestión del evento. Además, insiste en seguir las indicaciones de las administraciones y recuerda que observar el Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina.

Además de recomendar evitar desplazamientos innecesarios siempre que sea posible, las administraciones también han comenzado a delimitar los espacios desde los que no se podrá seguir el eclipse. La Delegación del Gobierno y la Xunta han declarado zonas de exclusión aquellos enclaves que presentan problemas de acceso, escasa cobertura telefónica, elevada fragilidad ambiental o riesgo de incendios, con el objetivo de evitar colapsos y garantizar la seguridad de los asistentes. En la provincia de A Coruña se encuentran entre ellos la Torre de Hércules y las islas de San Pedro, en la ciudad herculina; el entorno de O Pedrido, en Bergondo; el Monte Pindo y la playa de Carnota; el mirador de Cabana de Bergantiños; A Berberecheira y las furnas de Oleiros.

En paralelo, las administraciones trabajan en la habilitación de puntos oficiales de observación, que contarán con mejores condiciones de acceso y seguridad. La lista definitiva de estos espacios continúa actualizándose, por lo que se recomienda consultar la información oficial antes de planificar cualquier desplazamiento para seguir el eclipse.