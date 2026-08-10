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Santiago de Compostela

Santiago destina 85.000 euros a ayudas para dinamizar el pequeño comercio

Las entidades beneficiarias podrán recibir hasta 40.000 euros, 5.000 más que el año pasado

Redacción Santiago
10/08/2026 16:32
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Serán subvencionables las actividades realizadas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026
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La Xunta de Goberno Local aprobó este lunes la convocatoria de ayudas para la realización de actividades de promoción y dinamización del pequeño comercio, que contará con un presupuesto total de 85.000 euros.

Las ayudas están dirigidas a asociaciones de comerciantes y entidades representativas de pequeñas y medianas empresas comerciales sin ánimo de lucro que tengan su sede social y ámbito de actuación en Santiago. Para optar a ellas deberán contar con al menos 15 establecimientos asociados, de los que un mínimo del 60% deberán pertenecer al sector comercial.

Una de las novedades de la convocatoria de este año es el incremento de la cantidad máxima que podrá recibir cada entidad beneficiaria, que pasa de los 35.000 euros del año pasado a 40.000 euros. La ayuda podrá cubrir hasta el 80% del gasto justificado.

Serán subvencionables las actividades realizadas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 y podrán estar relacionadas con la atracción de consumidores y la fidelización de clientes, la dinamización comercial, campañas publicitarias, servicios de apoyo y asesoramiento al pequeño comercio o actuaciones destinadas a mejorar su competitividad.

El plazo para presentar las solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Convenios con entidades sociales

La Xunta de Goberno también aprobó varios convenios de la Concellería de Dereitos e Servizos Sociais con entidades sociales de Compostela.

El Albergue Xoán XXIII recibirá una aportación municipal de 60.000 euros, mientras que la Asociación Fonte da Virxe de familiares y amigos de personas con enfermedad mental contará con 5.000 euros y la Fundación Andrea con 3.000 euros. Además, se autorizó un convenio con Médicos del Mundo por un importe de 10.000 euros.

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