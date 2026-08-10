Santiago aprueba un protocolo para construir la nueva sede de la Fundación de Medicina Xenómica

La portavoz del gobierno municipal Míriam Louzao en rueda de prensa Concello de Santiago

La Xunta de Goberno Local aprobó este lunes un protocolo de colaboración con la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para favorecer la construcción de su nueva sede en Santiago.

El Ayuntamiento impulsará la tramitación necesaria para facilitar la cesión de una parcela situada junto al aparcamiento en superficie de Santa Marta, en la calle de las Trece Rosas. El objetivo es que este espacio pueda acoger las nuevas instalaciones de la Fundación.

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Actualmente, la entidad tiene su sede en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), aunque sus instalaciones resultan insuficientes para desarrollar en condiciones adecuadas su actividad de investigación y científico-sanitaria.

La Fundación presta servicios al sistema gallego de salud relacionados, entre otros ámbitos, con el asesoramiento genético para el diagnóstico de enfermedades de origen genético, la genética oncohematológica, las pruebas farmacogenéticas y los análisis destinados a detectar alteraciones en el genoma.

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, destacó que la nueva sede permitirá consolidar en la ciudad la actividad de una entidad "puntera" y con reconocimiento internacional en el ámbito científico y sanitario.

Más saneamiento para Sionlla de Abaixo y Formarís

Por otra parte, la Xunta de Goberno adjudicó las obras de ampliación de la red de saneamiento en el sector este de Formarís, en Enfesta, a la empresa Obras y Viales de Galicia SL por 251.420 euros, IVA incluido.

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Los trabajos, con un plazo de ejecución de cuatro meses, permitirán extender la red municipal de aguas residuales hasta Sionlla de Abaixo y Formarís y conectarla con la red existente en Sionlla de Arriba.

En total, 23 viviendas podrán disponer de acceso a la red municipal de saneamiento.

Otros acuerdos

La Xunta de Goberno también dio luz verde a varias licencias de obra mayor, entre ellas la demolición de una vivienda unifamiliar en el número 26 de la rúa do Carme de Abaixo y la construcción de un muro de contención en las parcelas 11 y 12 de la rúa da Virxe da Cerca.

Además, el Concello aprobó retener las cantidades pendientes de pago a la empresa encargada de la gestión de los centros socioculturales como garantía para el abono de los salarios de los trabajadores, ante la existencia de deudas salariales acreditadas.

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También se aprobaron las bases para la convocatoria de cesión de usos de las piscinas municipales, ayudas para actividades de dinamización y promoción del pequeño comercio y otros convenios de colaboración.