La Federación de Ampas Compostela apoya la reclamación para que se amplíe el CEIP Quiroga Palacios

CEIP Quiroga Palacios

La Federación de Anpas de Compostela ha emitido este lunes un comunicado en el que rechaza las acusaciones de "politización" lanzadas contra la Anpa Athenea y ha reafirmado su apoyo a las familias del Ceip Quiroga Palacios, que "llevan años reclamando una ampliación acorde con el aumento del alumnado del centro y con sus necesidades educativas".

El Anpa Athenea, recuerda la Federación, "lleva años reclamando la ampliación del Ceip Quiroga Palacios, una demanda necesaria teniendo cuenta el incremento del alumnado, el crecimiento de esta zona del Ayuntamiento y las condiciones en las que se está desarrollando la enseñanza en esta escuela desde hace años".

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"Las familias exigen espacios suficientes y en condiciones para que sea posible a inclusión educativa de todo el alumnado, la atención individualizada, el desarrollo motor, relacional y social de todos y todas, atendiendo al punto evolutivo en el que se encuentran, y también las condiciones climáticas y meteorológicas", recoge el comunicado.

Tras años de reclamaciones ante la Xunta, apostillan, "ahora por fin la Consellería se ha comprometido a su ampliación, pero sólo con la construcción de un aulario de educación infantil, a pesar de contar con terreno para otras actuaciones".

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En esta situación, Anpa Athenea y Fanpa Compostela demandan que esta obra "no se quede en una acción parcial, sino la que aborde el resto de las necesidades de espacios existentes".

"Lamentamos que esta reclamación no sea apoyada por todos los grupos políticos municipales, y más aún que la defensa de los intereses de la comunidad educativa del Quiroga Palacios sea interpretada como politizada y partidista por el PP compostelano, sin cuestionar lo más mínimo la decisión de la Consellería, cuando lo que se hace desde el Anpa es una descripción de necesidades existentes", finaliza.