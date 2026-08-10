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Santiago de Compostela

La Catedral de Santiago mira al eclipse de la mano de Copérnico

El Archivo-Biblioteca recibe un facsímil de la primera edición de De revolutionibus, la obra en la que el astrónomo polaco defendió el modelo heliocéntrico

Redacción Santiago
10/08/2026 18:11
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El ejemplar llega a Santiago como parte de un intercambio con la Universidad de Torun, ciudad natal de Copérnico.
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La proximidad del eclipse solar del próximo miércoles ha llevado a la Catedral de Santiago a poner el foco en su relación con la astronomía y, en concreto, con la figura de Nicolás Copérnico.

El Archivo-Biblioteca de la Catedral ha recibido un facsímil de De revolutionibus libri VI, la obra publicada en Núremberg en 1546 en la que el astrónomo polaco desarrolló la teoría heliocéntrica, según la cual la Tierra y el resto de planetas giran alrededor del Sol.

El ejemplar llega a Santiago como parte de un intercambio con la Universidad de Torun, ciudad natal de Copérnico. A cambio, la institución polaca recibirá un facsímil del Códice Calixtino, que pasará a formar parte de sus fondos vinculados al estudio del Camino de Santiago.

La entrega responde también a la relación entre Torun y Compostela, unidas por los miles de peregrinos polacos que cada año recorren los Caminos de Santiago hasta la tumba del Apóstol.

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Copérnico fue también canónigo y dedicó De revolutionibus al papa Pablo III. Desde la Catedral destacan esta relación entre el ámbito religioso y el desarrollo del conocimiento científico durante el Renacimiento.

El Códice Calixtino, por su parte, recoge referencias al Sol y las estrellas como parte de la visión espiritual del Camino de Santiago.

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El intercambio permite así unir dos piezas vinculadas a la historia de Compostela y de Torun: el Códice Calixtino, una de las grandes referencias de la tradición jacobea, y la obra de Copérnico, fundamental para la historia de la astronomía.

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