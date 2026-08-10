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Santiago de Compostela

La Casa Común de Solláns mejora su accesibilidad y sus instalaciones con apoyo de la Xunta

La actuación cuenta con una ayuda autonómica de casi 30.000 euros

Redacción Santiago
10/08/2026 18:43
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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó junto a la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo las obras
Xunta de Galicia
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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó junto a la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, las obras de mejora que se están ejecutando en la Casa Común de Solláns, en Calo.

La actuación cuenta con un apoyo de casi 30.000 euros de la Xunta a través de la orden de infraestructuras de uso público de 2026, destinada a concellos de menos de 30.000 habitantes.

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Los trabajos incluyen la renovación integral de la cubierta, con la colocación de nueva teja cerámica, la impermeabilización de las chimeneas y la sustitución de canalones y bajantes. También está prevista la renovación de la pintura de la fachada exterior.

En el interior se habilitará un nuevo espacio de aseos, con la renovación de revestimientos y pavimentos, mejoras en el aislamiento térmico y nuevas instalaciones de fontanería y saneamiento.

La actuación contempla además la adaptación de las escaleras para mejorar la accesibilidad y la seguridad, la instalación de un falso techo, nueva iluminación LED y un sistema de ventilación.

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Durante la visita, Belén do Campo destacó el apoyo de la Xunta a la mejora de las infraestructuras municipales para disponer de espacios "más seguros, confortables y eficientes".

La delegada recordó además que Teo recibió el año pasado otros casi 30.000 euros de esta misma línea de ayudas, destinados a obras de reparación de la envolvente exterior de la Casa do Concello.

La orden de infraestructuras de uso público de 2026 cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros y permitirá impulsar actuaciones en 32 concellos de la provincia de A Coruña.

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