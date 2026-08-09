O Festival C aposta pola experimentación escénica cun laboratorio de Amalia Fernández
A Casa das Máquinas acollerá do 10 ao 14 de agosto un laboratorio de creación colectiva que rematará cunha presentación aberta ao público
O Festival C continuará a próxima semana cun laboratorio de creación escénica dirixido pola artista Amalia Fernández na Casa das Máquinas. A actividade, organizada polo Colectivo RPM en colaboración con Compostela Cultura, desenvolverase do 10 ao 14 de agosto e reunirá a vinte artistas do ámbito das artes performativas para traballar arredor da peza En construción.
Durante cinco días, as persoas participantes desenvolverán unha versión colectiva desta obra, explorando o corpo, o movemento e a creación escénica desde unha perspectiva colaborativa. O resultado presentarase o venres 14 de agosto, ás 20.00 horas, nunha sesión aberta ao público na Casa das Máquinas.
A programación da semana completarase o martes 11 de agosto cunha nova sesión de Contos no Parque, nos arcos de Bonaval, onde Pérez & Fernández presentarán Umami, un espectáculo de narración oral dirixido ao público familiar a partir dos catro anos.