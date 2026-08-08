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Santiago de Compostela

El PP reclama una alternativa de aparcamiento para los vecinos de Otero Pedraio durante unas obras

Los populares denuncian falta de información sobre unos trabajos de canalización de servicios que dejarán sin plazas de estacionamiento a los residentes

Redacción Santiago
08/08/2026 12:33
JOSE ANTONIO CONSTENLA
JOSE ANTONIO CONSTENLA
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El PP de Santiago reclama al Gobierno municipal que habilite una alternativa de aparcamiento para los residentes de Otero Pedraio mientras duren unas obras de canalización de servicios que supondrán la ocupación de las plazas de estacionamiento de la calle.

El concejal popular José Antonio Constenla asegura que los vecinos le trasladaron su preocupación por la falta de información sobre su alcance, duración y medidas previstas para minimizar su impacto.

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Los populares señalan que la actuación está promovida por una empresa privada y consideran que el Concello debería facilitar información a los residentes y buscar alternativas para reducir las molestias. Entre las opciones planteadas por los propios vecinos figura reservar temporalmente espacios de aparcamiento frente al edificio administrativo de la Xunta.

El PP reclama además que el Gobierno municipal abra una vía de comunicación con los residentes y facilite el calendario previsto de los trabajos.

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