Prisión provisional y sin fianza para el acusado del atropello mortal en Bertamiráns

El Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela Plaza nº 2 ha decretado prisión provisional y sin fianza

El Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela Plaza nº 2 ha decretado prisión provisional y sin fianza para el acusado del atropello mortal ocurrido este miércoles en Bertamiráns, en el municipio coruñés de Ames.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han señalado que se le investiga por un delito de homicidio, que podría variar durante la instrucción.

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Según ha detallado la Guardia Civil, el acusado y la víctima mantuvieron un altercado físico en la intersección de la avenida da Mahía con la avenida da Peregrina.

Tras el enfrentamiento, la víctima se fue caminando en dirección a su domicilio habitual, situado "a escasa distancia". En ese momento, el agresor accedió a su vehículo y efectuó un cambio de sentido "de forma brusca" e incrementó "notablemente" la velocidad hacia el punto donde caminaba el otro involucrado.

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Cuando se disponía a cruzar la calzada, el vehículo impactó frontalmente contra él a gran velocidad, lo que provocó que saliese despedido y sufriese traumatismos "de extrema gravedad" al golpear contra el firme. A continuación, el conductor abandonó la zona de manera inmediata ante la llegada de personas del entorno de la víctima.

Instantes después, los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones del término municipal y procedieron a la inspección del vehículo implicado, practicándose su detención como presunto autor del delito investigado.