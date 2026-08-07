Música en Compostela lleva un concierto al CHUS y dedica dos conferencias a Manuel de Falla

Los alumnos más destacados de cada cátedra ofrecerán un concierto en homenaje a los pacientes y al personal sanitario

La 68.ª edición de Música en Compostela celebrará el próximo lunes, 10 de agosto, una jornada con tres actividades abiertas al público. La programación comenzará a las 12.00 horas en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), donde los alumnos más destacados de cada cátedra ofrecerán un concierto en homenaje a los pacientes y al personal sanitario.

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Por la tarde, el ciclo rendirá homenaje a Manuel de Falla, uno de los compositores españoles más importantes del siglo XX, con dos conferencias abiertas al público. A las 16.30 horas, la pianista Patrín García-Barredo hablará sobre la Fantasía Bética en el Conservatorio Profesional de Música de Santiago. Posteriormente, a las 19.30 horas, José Sierra ofrecerá la conferencia El decálogo musical de Falla en el Hostal dos Reis Católicos.

Todas las actividades serán de entrada libre hasta completar el aforo.