La USC investiga si el olfato explica el fracaso reproductivo del lenguado en cautividad

El trabajo, calificado con sobresaliente cum laude, es fruto de la colaboración entre los grupos de investigación Acuigen y Morfan de la USC USC

Una investigación de la Facultad de Veterinaria de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) expone que el fracaso para la reproducción en cautividad del lenguado senegalés podría estar relacionado con "alteraciones en la percepción de las señales químicas" que intervienen en el reconocimiento de la pareja y el cortejo a través del olfato.

El lenguado senegalés es una de las especies con mayor interés para la acuicultura europea, pero su reproducción se enfrenta a una dificultad no resuelta: los machos criados en cautividad no consiguen fecundar los huevos de forma natural.

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La tesis doctoral de la investigadora Dorinda Torres Sabino ha analizado el órgano olfativo del lenguado, revelando "un sistema de elevada complejidad desde sus fases larvarias".

En total, se han identificado 455 genes de receptores olfativos, lo que según la investigadora es "una cifra especialmente elevada en comparación con otros peces planos y que apunta hacia una importante especialización sensorial del lenguado senegalés".

El análisis comparado mostró que los machos criados en granja presentan "alteraciones en genes relacionados con la percepción química, la respuesta al estrés y la regulación hormonal".

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Estos resultados ofrecen nuevas pistas para comprender sus dificultades reproductivas y mejorar la sostenibilidad de la acuicultura de esta especie.

El trabajo, calificado con sobresaliente cum laude, es fruto de la colaboración entre los grupos de investigación Acuigen y Morfan de la USC, en el marco de un doctorado industrial con la empresa Genaqua y financiado por la Xunta de Galicia.